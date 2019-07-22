Ядерники прийдуть з інспекцією на АрселорМіттал Кривий Ріг

Державна інспекція ядерного регулювання України проведе власне інспекційне обстеження заводу компанії "АрселорМіттал" у Кривому Розі.

Про це на брифінгу в СБУ повідомив голова ДІЯРУ Григорій Плачков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми зафіксували на поверхні блоків джерела іонізуючого випромінювання перевищення радіаційної дози. Це призводить до переопромінення людей, які працюють на цьому підприємстві. Така діяльність, якщо вона виходить за норми ядерної та радіаційної безпеки, повинна бути зупинена", - сказав Плачков.

Зафіксована доза - 4,4 мікрозіверта на годину (за норми 0,1 мікрозіверта на годину - ред.).

За словами Плачкова, Державна служба ядерного регулювання проведе власне інспекційне обстеження на заводі.

"На жаль, підприємство не повідомило нас, що ця установка вводиться у експлуатацію. Вони повинні були попередити нас за 5 днів, а ми повинні були їх перевірити. Ми побачили цю дозу, це є порушенням закону України про захист людини від дії джерел іонізуючого випромінювання, тому це є підставою для відкликання ліцензії підприємства", - зазначив Плачков.

Як повідомляв Укрінформ, 20 липня на територію «АрселорМіттал Кривий Ріг» були допущені 18 представників СБУ, спеціаліст Державної служби з надзвичайних ситуацій та Центральної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки для проведення обшуку машини безперервного лиття заготовок №3. За результатами обшуку було вилучено машину безперервного лиття заготовок №3 та окремі елементи обладнання.

У зв'язку з великими габаритами об'єкта співробітники СБУ залишили вилучене майно за місцем фактичного розташування без можливості опечатування.

Екологи заявили, що перевищення рівня радіаційного випромінювання випадково зафіксував представник підрядної організації, не пов’язаної з роботами на дільниці МБЛ, коли проходив повз із увімкненим дозиметром.

Головний юрисконсульт «АрселорМіттал Кривий Ріг» Артем Філіп'єв 21 липня повідомив, що радіаційний фон на машині безперервного лиття заготовок №3 ПАТ «АрселоМіттал Кривий Ріг» на час проведення замірів знаходився в межах норми.

Проте начальник слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Ігор Єна на брифінгу 22 липня заявив, що заміри показали рівень радіації 4,4 мікрозіверта, що в десятки разів перевищує норму.

Раніше Президент Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою на Дніпропетровщині, провів у Кривому Розі нараду, присвячену проблемам природоохоронної діяльності та екологічної ситуації в місті. Під час цієї наради він, зокрема, запропонував «АрселорМіттал» «фінансово вибачитися» перед хворими людьми.

У свою чергу в «АрселорМіттал Кривий Ріг» заявили, що готові в найкоротші терміни вжити заходів для поліпшення екологічної ситуації в регіоні.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – одне з найбільших металургійних підприємств в Україні. Наразі підприємство є лідером із забруднення повітря у місті та області. На нього припадає понад 30% всіх викидів по області і майже 80% - по Кривому Рогу.