СБУ: На АрселорМіттал Кривий Ріг - перевищення норм радіації

Працівники Служби безпеки під час слідчих дій на території «АрселорМіттал Кривий Ріг» виявили перевищення норм радіоактивного випромінювання.

Про це повідомив начальник слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Ігор Єна на брифінгу 22 липня.

"Під час здійснення відповідних замірів, ми виявили радіацію, що перевищує санітарні межі для вказаного підприємства", - сказав він. За його інформацією, заміри показали рівень радіації 4,4 мікрозіверта, що в десятки разів перевищує норму.

Єна розповів, що працівники СБУ отримали інформацію, що під час налагодження машини безперервного лиття сталі були допущені істотні порушення вимог радіаційної безпеки.

За його словами, на підставі отриманої інформації було отримано ухвалу суду і о 9 годині 20 липня слідчий підрозділ прибув до підприємства. О 9 год 20 хв. співробітники СБУ зайшли на територію заводу, чекали прибуття адвокатів. Після їх прибуття о 10 годині 30 хвилин відбувся інструктаж працівників СБУ з техніки безпеки. Потім представники СБУ назвали перелік документів, який їм потрібен. О 12 год 30 хвилин співробітники СБУ приступили разом з фахівцями до здійснення огляду машини.

"За інформацією, наданою під час обшуку, машина перебуває у неробочому стані, однак у відкритих інтернет-джерелах саме підприємство повідомляє про запуск цієї машини і є відповідний відеозапис. Крім того, на самій машині було виявлено сліди її експлуатації", - зауважив начальник слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області.

Він додав, що під час обшуків співробітники підприємства перешкоджали повноцінному огляду та не давали можливості оглянути технічну складову іонізатора.

"Співробітники виявили внесені не передбачені конструкцією зміни. Звичайним металом було покрите джерело випромінювання, щоб фон став до норми", - говорить Єна.

За його словами, до 15 години 20 липня слідчим надали лише окремі фрагменти документації, а видача всієї необхідної документації тривала до 1 години ночі.

Як повідомляв Укрінформ, 20 липня на територію «АрселорМіттал Кривий Ріг» були допущені 18 представників СБУ, спеціаліст Державної служби з надзвичайних ситуацій та Центральної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки для проведення обшуку машини безперервного лиття заготовок №3. За результатами обшуку було вилучено машину безперервного лиття заготовок №3 та окремі елементи обладнання.

Екологи заявили, що перевищення рівня радіаційного випромінювання випадково зафіксував представник підрядної організації, не пов’язаної з роботами на ділянці МБЛ, коли проходив повз з увімкненим дозиметром.

Раніше Президент Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою на Дніпропетровщині, провів у Кривому Розі нараду, присвячену проблемам природоохоронної діяльності та екологічної ситуації в місті. Під час цієї наради він, зокрема, запропонував «АрселорМіттал» «фінансово вибачитися» перед хворими людьми.

У свою чергу в «АрселорМіттал Кривий Ріг» заявили, що готові в найкоротші терміни вжити заходів для поліпшення екологічної ситуації в регіоні.