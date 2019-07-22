Криворізькі екологи б'ють на сполох через "радіаційне" обладнання АрселорМіттал

Машина безперервного лиття заготовок №3 на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», слідчі дії на якому проводило нещодавно СБУ, є радіаційно небезпечною.

Таку заяву розповсюдила громадська спілка «Екологіяна рада Ериворіжжя».

“На машині безперервного лиття заготовок використовуються радіоізотопні датчики. В машині БЛЗ № 3 за проєктом використовуються датчики всесвітньо відомої фірми SIEMENS. Монтувати ці датчики мали представники цієї фірми, але, скоріше за все, вирішивши зекономити, монтаж довірили іншій підрядній організації”, - йдеться в повідомленні. Екологи заявляють, що представник підрядної організації, не пов’язаної ані з монтажем датчиків, ані з роботами безпосередньо на ділянці, де вони знаходяться, випадково виявив перевищення радіаційного фону на ділянці. “Він порекомендував викликати дозиметристів та виміряти радіаційне випромінювання. Заміри показали перевищення фону в десятки разів, після чого і були викликані співробітники СБУ”, - стверджують екологи.

Також вони заявляють, що на підприємстві спробували екранувати джерела випромінювання, але навіть після цих спроб, випромінювання перевищувало норму.

Екологи також ставлять питання, як у травні 2018 року ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція – ред.) видала дозвіл на початок будівельних робіт по будівництву МБЛЗ-2,3 без отримання висновку з ОВД (оцінка впливу на довкілля – ред.). Та сподіваються, що до відповідальності будуть притягнуті не тільки «Арселор», а й ДАБІ, Мінприроди, розробники ОВД.

Укрінформ наразі намагається отримати коментарі «АрселорМіттал Кривий Ріг» щодо цієї ситуації.

Як раніше повідомляв Укрінформ, 20 липня на територію «АрселорМіттал Кривий Ріг» були допущені 18 представників Служби безпеки України, спеціаліст Державної служби з надзвичайних ситуацій та Центральної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки для проведення обшуку машини безперервного лиття заготовок №3. Група перевіряльників зайшла на підприємство о десятій ранку 20 липня і покинула територію компанії о третій ночі 21 липня.

У зв’язку з обшуком СБУ виконувач обов’язків генерального директора ArcelorMittal Кривий Ріг Олександр Іванов у відеозверненні зазначив, що представники СБУ прийшли з обшуком на сучасний, щойно побудований об'єкт — третю машину безперервного лиття заготовок. «У нас вилучили копії всіх документів по цьому обладнанню і почали перевірку з контролю іонізаційного випромінювання», - зазначив Іванов.

На його думку, такі дії виглядають «дещо нелогічними і ставлять під сумнів подальшу реалізацію масштабної програми модернізації в АрселорМіттал Кривий Ріг».

За результатами обшуку слідчого відділу управління Служби безпеки України у Дніпропетровської області 20 липня на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» було вилучено машину безперервного лиття заготовок №3 та окремі елементи обладнання.

У зв'язку з великими габаритами об'єкту співробітники СБУ залишили вилучене майно за місцем фактичного розташування без можливості опечатування. Також на об'єкті не встановлено засобів обмеження доступу сторонніх осіб.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – одне з найбільших металургійних підприємств в Україні. Наразі підприємство є лідером із забруднення повітря у місті та області. На нього припадає понад 30% всіх викидів по області і майже 80% - по Кривому Рогу.

Днями Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою на Дніпропетровщині, зокрема, запропонував «АрселорМіттал» «фінансово вибачитися» перед хворими людьми.

У свою чергу в «АрселорМіттал Кривий Ріг» заявили, що готові в найкоротші терміни вжити заходів для поліпшення екологічної ситуації в регіоні.

Компанія ArcelorMittal утворена в 2006 році шляхом злиття люксембурзької компанії Arcelor та індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесменові Лакшмі Мітталу.