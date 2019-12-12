Берлін відреагував на висилку німецьких дипломатів з Росії

Берлін вважає невиправданим вислання двох німецьких дипломатів у відповідь на аналогічний крок німецької сторони.

Про це заявили в четвер у Федеральному міністерстві закордонних справ Німеччини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Федеральний уряд з жалем сприймає рішення російського уряду оголосити двох працівників посольства Німеччини в Москві persona non grata. Воно подає неправильний сигнал і є невиправданим», - зазначила речниця відомства.

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Як повідомлялося, 12 грудня Росія оголосила про вислання двох німецьких дипломатів у відповідь на оголошення двох працівників посольства РФ у Берліні персонами нон грата. Німецьке МЗС мотивувало свій крок небажанням Росії співпрацювати в розслідуванні вбивства в Берліні колишнього чеченського польового командира, громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі. Він був застрелений у серпні 2019 року. Німецька прокуратура вважає, що вбивство скоєне «за дорученням державних органів Російської Федерації», і зазначає, що російська сторона не бере участі в розслідуванні. Росія все заперечує.