Шпигунський скандал в Австрії: російського куратора з ГРУ оголосили в розшук

Поліція Австрії оголосила в національний та міжнародний розшук офіцера військової розвідки РФ Зайцева, якого вважають куратором полковника австрійської армії, затриманого за шпигунство.

Таку інформацію оприлюднило міністерство внутрішніх справ Австрії, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Зайцев Ігор Єгорович підозрюється у веденні всередині країни секретної діяльності російської військової спецслужби "Главное разведывательное управление" на шкоду Республіки Австрія", - повідомляється на сайті МВС у розділі "Розшук".

Зазначається, що Зайцев І. Є. - громадянин РФ, уродженець Москви, 06.04.1954 р.н. В загальноєвропейський розшук його оголошено 23 липня за поданням прокуратури Зальцбурга. Також видано міжнародний ордер на його арешт.

"Грушник" обвинувачується в "розголошенні державних секретів, таємній розвідувальній діяльності на шкоду Австрії, навмисному розголошенні військової таємниці".

Раніше у четвер австрійське видання Kurier повідомило, що розшук Зайцева провадиться в рамках розслідування шпигунської справи відставного полковника австрійської армії Мартіна М., який був затриманий у листопаді 2018 року і відтоді перебуває під вартою у Зальцбургу. У повідомленні для преси місцева поліція підтвердила, що йдеться саме про справу відставного 70-річного полковника Мартіна М.

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Зазначається, що оголошений у розшук росіянин, очевидно, був куратором австрійського офіцера від ГРУ РФ. При цьому повідомляється, що спецслужбам удалося зафіксувати їхню зустріч, на якій Зайцев передав агентові 30 тис. євро готівкою за надану інформацію. А загалом австрійський полковник-шпигун нібито отримав від росіян "сотні тисяч євро".

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада 2018 року в Австрії оприлюднили інформацію про викриття колишнього полковника австрійської армії, який з 1990-х років шпигував на російське ГРУ. За інформацією австрійських ЗМІ, він вийшов на пенсію близько п'яти років тому, однак продовжував працював на РФ.