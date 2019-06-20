Двоє російських шпигунів отримали тюремні терміни в Литві

Двоє російських шпигунів отримали тюремні терміни в Литві

Укрінформ
Окружний суд в Шауляї визнав двох громадян Литви винними у шпигунстві на користь Росії і засудив кожного до чотирьох років і дев'яти місяців в'язниці.
Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на представника суду зі зв'язків з громадськістю Вітаутаса Йончаса.

«У четвер Шяуляйскій окружний суд визнав двох осіб винними у шпигунстві на користь Росії і покарав їх реальними термінами позбавлення волі на чотири роки і дев'ять місяців», - сказав чиновник.

Обидва обвинувачених затримано 11 грудня 2017 року, після того, як правоохоронці отримали інформацію литовської розвідки про зафіксовану передачі даних іноземному розвідувальному відомству і про підозри в шпигунстві.

Згідно з матеріалами справи, восени 2014 року за дорученням російської розвідки в приміщеннях авіабази Військово-повітряних сил Литви проводилася фотозйомка службових документів, схем службових приміщень, схем, планів і об'єктів аеропорту авіабази, розпоряджень, рішень командування, а також інших закритих, але не засекречених даних. Таємні зустрічі з представниками російської розвідки проходили тільки в Росії чи в інших зарубіжних країнах, дотримувалися й інших заходів особливої конспірації.

Читайте також: У Бельгії офіцера звільнили зі спецслужб за підозрою у зв'язках з РФ

"В цілому було виявлено більше 35 випадків передачі інформації зазначеного характеру", - цитуються в прокурорській заяві слова прокурора Департаменту розслідувань оргзлочинів і корупції Генпрокуратури Литви Редаса Савіцкаса.

Імена засуджених не називаються, тільки ініціали. Суд констатував, що К.Р. 1966 року народження і Й.М. 1961 року народження за грошову винагороду збирали і передавали російській розвідці інформацію, яка їх цікавила, і іншим чином співпрацювали з представниками розвідувальних органів цієї країни.

Справа розглядалася на закритих судових засіданнях. Обидва засуджених визнали свою провину. Прокурор пропонував покарати їх шістьма роками позбавлення волі.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-