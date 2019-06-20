Двоє російських шпигунів отримали тюремні терміни в Литві

«У четвер Шяуляйскій окружний суд визнав двох осіб винними у шпигунстві на користь Росії і покарав їх реальними термінами позбавлення волі на чотири роки і дев'ять місяців», - сказав чиновник.

Обидва обвинувачених затримано 11 грудня 2017 року, після того, як правоохоронці отримали інформацію литовської розвідки про зафіксовану передачі даних іноземному розвідувальному відомству і про підозри в шпигунстві.

Згідно з матеріалами справи, восени 2014 року за дорученням російської розвідки в приміщеннях авіабази Військово-повітряних сил Литви проводилася фотозйомка службових документів, схем службових приміщень, схем, планів і об'єктів аеропорту авіабази, розпоряджень, рішень командування, а також інших закритих, але не засекречених даних. Таємні зустрічі з представниками російської розвідки проходили тільки в Росії чи в інших зарубіжних країнах, дотримувалися й інших заходів особливої конспірації.

"В цілому було виявлено більше 35 випадків передачі інформації зазначеного характеру", - цитуються в прокурорській заяві слова прокурора Департаменту розслідувань оргзлочинів і корупції Генпрокуратури Литви Редаса Савіцкаса.

Імена засуджених не називаються, тільки ініціали. Суд констатував, що К.Р. 1966 року народження і Й.М. 1961 року народження за грошову винагороду збирали і передавали російській розвідці інформацію, яка їх цікавила, і іншим чином співпрацювали з представниками розвідувальних органів цієї країни.

Справа розглядалася на закритих судових засіданнях. Обидва засуджених визнали свою провину. Прокурор пропонував покарати їх шістьма роками позбавлення волі.