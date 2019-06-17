У Бельгії офіцера звільнили зі спецслужб за підозрою у зв'язках з РФ

Бельгійські спецслужби звільнили офіцера, якого підозрюють у зв'язках з російським олігархом.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на місцеву пресу.

За даними журналістів, офіцера взяли на службу в 2004 році. У нього був досвід роботи в міжнародній торгівлі з однією з республік колишнього СРСР. Військовому відкрили доступ до документів з грифом "таємно".

"Через спілкування з якимось російським бізнесменом він викликав підозри у служби держбезпеки Бельгії. Паралельно розслідування вела і військова розвідка. В результаті офіцера звільнили", - йдеться в повідомленні.

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Сам офіцер стверджував, що йому "не дали можливості пояснити свої ділові зв'язки".

Як відомо, у січні в Бельгії усунули з посади главу військової контррозвідки Клемента Ванденборре. Його запідозрили у шпигунстві на користь Росії.