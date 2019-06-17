Російському журналісту Голунову надали захист

У РФ кореспонденту інтернет-видання "Медуза" Івану Голунову надали захист як свідку в кримінальній справі про наркотики.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на адвоката Сергія Бадамшина.

"За словами адвоката, напередодні Голунов дав свідчення в МВС у справі, в якій з кореспондента "Медузи" раніше зняли обвинувачення", - йдеться в повідомленні.

36-річний спецкор відділу розслідувань "Медузи" Іван Голунов був затриманий у Москві 6 червня і відправлений на два місяці під домашній арешт за підозрою в замаху на збут наркотиків у великому розмірі. У поліції заявили, що в нього знайшли чотири грами метилефедрону і п'ять грамів кокаїну, нагадує DW.

Однак експерти не виявили в біологічному матеріалі журналіста слідів наркотиків. При цьому на згортках, вилучених у Голунова, знайшли ДНК декількох осіб. Журналіст заявив, що наркотики йому підкинули у звʼязку з розслідуваннями про похоронний бізнес.

Як повідомляв Укрінформ, затримання Голунова викликало широкий суспільний резонанс у Росії. Увечері 11 червня його було звільнено з-під домашнього арешту, кримінальне розслідування відносно нього припинили.