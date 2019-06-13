У Росії звільнили двох генералів МВС у зв'язку зі справою Голунова

Президент Росії Володимир Путін звільнив із займаних посад двох генералів МВС після припинення кримінального переслідування спецкора «Медузи» Івана Голунова.

Про це йдеться в Указі, який опубліковано на сайті Кремля.

"Звільнити із займаної посади: генерал-майора поліції Дев'яткіна Юрія Володимировича - начальника управління по контролю за обігом наркотиків Головного управління Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації по м.Москві, і генерал-майора поліції Пучкова Андрія Павловича - начальника управління внутрішніх справ по Західному адміністративному округу Головного управління Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації по м.Москві", - йдеться в документі.

Як повідомляє РБК , про їх звільнення клопотав глава МВС РФ Володимир Колокольцев.

Як повідомлялося, журналіст Іван Голунов був затриманий 6 червня в Москві за обвинуваченням у спробі збуту наркотиків у великих розмірах. У відділенні поліції його били, не давали зв'язатися з близькими і скористатися послугами адвоката. Журналіст стверджує, що наркотики йому підкинули поліцейські.

Увечері 8 червня суд відправив спецкора «Медузи» під домашній арешт на два місяці. На засіданні Голунов заявив, що пов'язує кримінальну справу зі своїми розслідуваннями про похороннмй бізнес, доходи від якого надходять високопоставленим силовикам.

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Того самого дня генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд звернувся до глави МВС Росії Володимира Колокольцева з закликом особисто розібратися в ситуації із затриманням кореспондента «Медузи» та діями співробітників правоохоронних органів РФ стосовно журналіста.

11 червня Голунова звільнили з-під домашнього арешту.