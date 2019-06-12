Російський журналіст Голунов вийшов на волю

Російського журналіста Івана Голунова, проти якого було сфабриковано кримінальну справу, звільнили з-під домашнього арешту.

Як повідомляє Дождь, Голунов, залишивши будівлю МВС у Москві, поспілкувався з колегами-журналістами.

«Я сподіваюся, що ніхто не опиниться в такій ситуації, як я. Почуваюся нормально, потрібно прийти в себе. Ймовірно, мені доведеться дуже багато працювати, щоб виправдати вашу довіру. Я досі не можу повірити у звільнення. Очікував якихось подальших слідчих дій», - сказав він.

Раніше з Голунова зняли електронний браслет.

Як повідомлялося, журналіста Івана Голунова було затримано 6 червня в Москві за обвинуваченням у спробі збуту наркотиків у великих розмірах. У відділенні поліції його били, не давали зв'язатися з близькими і скористатися послугами адвоката. Журналіст стверджує, що наркотики йому підкинули поліцейські.

Увечері 8 червня суд відправив спецкора «Медузи» під домашній арешт на два місяці. На засіданні Голунов заявив, що пов'язує кримінальну справу зі своїми розслідуваннями про похоронний бізнес, доходи від якого надходять високопоставленим силовикам.

Того ж таки дня генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд звернувся до глави МВС Росії Володимира Колокольцева із закликом особисто розібратися в ситуації із затриманням кореспондента «Медузи» та діями співробітників правоохоронних органів РФ по відношенню до журналіста.