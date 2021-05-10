Ходорковський представив Європарламенту закриту доповідь про втручання Росії у справи ЄС

Ходорковський представив Європарламенту закриту доповідь про втручання Росії у справи ЄС

Укрінформ
Російський опозиційний політик та колишній політичний в’язень Кремля Михайло Ходорковський представив конфіденційну доповідь щодо втручання Російської Федерації в економічні та політичні справи країн Євросоюзу.

Представлення документа відбулося у понеділок, 10 травня, на засіданні спеціального Комітету Європарламенту із закордонного втручання у демократичні процеси в ЄС, в якому взяли участь представники Комітету із закордонних справ та інших ключових структур Європарламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Треба враховувати, що представлений проєкт «Досьє» є журналістським проєктом, він отримує дані від добровольців та перевіряє ці дані у міру сил. Частина цієї інформації не може бути підтверджена інформаторами в суді через побоювання за власне життя та за життя родин. Тому ці матеріали призначені виключно для інформування комітету і, на наше переконання, є в цілому вірними. Вони не призначені для оприлюднення без додаткової перевірки», - зауважив російський опозиціонер.

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Ходорковський наголосив, що дії Кремля на території Європейського Союзу є недружніми та нагадують відродження «холодної війни». Він навів факти відверто ворожої поведінки Росії, серед яких доведена причетність російських спецслужб до отруєння Олександра Литвиненка у 2006 році, вбивство у Відні чеченського діяча Умара Ісраїлова у 2009 році, загадкова загибель у Лондоні в 2011 році інформатора у справі Магницького юриста Олександра Перепеличного, у шлунку якого виявили отруйні речовини, у 2018 році – замах на Сергія Скрипаля, в результаті якого від бойової отрути загинула випадкова громадянка Великої Британії, у 2019 році в Берлині був застрелений чеченський опозиціонер Зелімхан Хангошвілі.

«Існують серйозні підстави для того, щоб припускати, що Кремль, окрім вбивства політичних опонентів, вдається до відвертих диверсій на території Євросоюзу. Я говорю про вибух на арсеналі боєприпасів у Чехії 2014 році, в результаті чого загинули двоє чеських громадян. Кремль безпосередньо бере участь у збройному конфлікті на Донбасі в Україні і несе відповідальність за першу з часів Другої світової війни анексію частини території європейської держави, - я говорю про Крим», - сказав Ходорковський.

Крім того, за його словами, доведено, що кремлівська адміністрація прямо втручалася у внутрішню політику західних країн. У цьому контексті він нагадав про задокументовані свідчення щодо втручання Росії у вибори в США у 2016 році, про спроби російського керівництва впливати на внутрішню політику у Франції та в інших країнах.

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Російський опозиціонер навів дані, за якими лише у Німеччині, яка є однією із найбільше уражених втручанням Кремля європейських країн, працюють не менше 200 агентів російських спецслужб, і ця інформація є відомою німецьким правоохоронним органам. Він навів приклади корупційних зв’язків за участю фізичних осіб та компаній у Німеччині, Австрії, Франції та в інших країнах Євросоюзу.

Як зазначив Ходорковський, він готовий надати дані, що підтверджують цю інформацію, для правоохоронних органів ЄС, але не має наміру надавати їх представникам російської влади.

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Як повідомлялося, наразі Євросоюз розглядає шляхи реагування на недружню поведінку Росії та має намір провести стратегічний огляд двосторонніх відносин між ЄС і РФ.

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