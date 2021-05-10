Ходорковський представив Європарламенту закриту доповідь про втручання Росії у справи ЄС

Російський опозиційний політик та колишній політичний в’язень Кремля Михайло Ходорковський представив конфіденційну доповідь щодо втручання Російської Федерації в економічні та політичні справи країн Євросоюзу.

Представлення документа відбулося у понеділок, 10 травня, на засіданні спеціального Комітету Європарламенту із закордонного втручання у демократичні процеси в ЄС, в якому взяли участь представники Комітету із закордонних справ та інших ключових структур Європарламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Треба враховувати, що представлений проєкт «Досьє» є журналістським проєктом, він отримує дані від добровольців та перевіряє ці дані у міру сил. Частина цієї інформації не може бути підтверджена інформаторами в суді через побоювання за власне життя та за життя родин. Тому ці матеріали призначені виключно для інформування комітету і, на наше переконання, є в цілому вірними. Вони не призначені для оприлюднення без додаткової перевірки», - зауважив російський опозиціонер.

Ходорковський наголосив, що дії Кремля на території Європейського Союзу є недружніми та нагадують відродження «холодної війни». Він навів факти відверто ворожої поведінки Росії, серед яких доведена причетність російських спецслужб до отруєння Олександра Литвиненка у 2006 році, вбивство у Відні чеченського діяча Умара Ісраїлова у 2009 році, загадкова загибель у Лондоні в 2011 році інформатора у справі Магницького юриста Олександра Перепеличного, у шлунку якого виявили отруйні речовини, у 2018 році – замах на Сергія Скрипаля, в результаті якого від бойової отрути загинула випадкова громадянка Великої Британії, у 2019 році в Берлині був застрелений чеченський опозиціонер Зелімхан Хангошвілі.

«Існують серйозні підстави для того, щоб припускати, що Кремль, окрім вбивства політичних опонентів, вдається до відвертих диверсій на території Євросоюзу. Я говорю про вибух на арсеналі боєприпасів у Чехії 2014 році, в результаті чого загинули двоє чеських громадян. Кремль безпосередньо бере участь у збройному конфлікті на Донбасі в Україні і несе відповідальність за першу з часів Другої світової війни анексію частини території європейської держави, - я говорю про Крим», - сказав Ходорковський.

Крім того, за його словами, доведено, що кремлівська адміністрація прямо втручалася у внутрішню політику західних країн. У цьому контексті він нагадав про задокументовані свідчення щодо втручання Росії у вибори в США у 2016 році, про спроби російського керівництва впливати на внутрішню політику у Франції та в інших країнах.

Російський опозиціонер навів дані, за якими лише у Німеччині, яка є однією із найбільше уражених втручанням Кремля європейських країн, працюють не менше 200 агентів російських спецслужб, і ця інформація є відомою німецьким правоохоронним органам. Він навів приклади корупційних зв’язків за участю фізичних осіб та компаній у Німеччині, Австрії, Франції та в інших країнах Євросоюзу.

Як зазначив Ходорковський, він готовий надати дані, що підтверджують цю інформацію, для правоохоронних органів ЄС, але не має наміру надавати їх представникам російської влади.

Як повідомлялося, наразі Євросоюз розглядає шляхи реагування на недружню поведінку Росії та має намір провести стратегічний огляд двосторонніх відносин між ЄС і РФ.