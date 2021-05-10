ЄС не повинен відмовлятися від захисту прав людини у Росії - Маас

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас вважає, що ЄС не повинен відмовлятися від курсу на захист громадянських прав у Росії, а Москва мала б повернутися до діалогу з Європою.

Про це він заявив перед початком зустрічі голів МЗС Євросоюзу в Брюсселі 10 травня, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми будемо говорити про Росію, особливо після того, як Москва запровадила санкції проти представників ЄС і було оголошено про «список недружніх країн». Наразі важливо, щоб ЄС не змінював свого курсу, спрямованого на захист прав людини, в тому числі в Росії, та залишався єдиним. Ми готові до діалогу. Настав час, щоб і Москва повернулася до діалогу», - заявив дипломат.

Нагадаємо, Кремль у відповідь на запровадження санкцій проти 6 громадян Росії та одної організації через їх причетність до отруєння опозиціонера Олексія Навального вніс 30 квітня 8 представників країн і офіційних структур ЄСу «чорний» список персон нон грата в РФ.