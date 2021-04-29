Список «недружніх країн» або «Весняне загострення» по-російськи

Росія почала формувати не лише своє бачення «червоних ліній», а й заодно – перелік «недружніх держав»

Двоє визнаних російських пропагандистів – Лавров та Кисельов – зустрілися й обговорили гострі питання російської політики, що яскраво проглядаються на тлі цілої вервечки дипломатичних скандалів, де головний фігурант – Росія. Якщо коротко резюмувати сказане міністром в інтерв’ю, то Росія ні до чого не причетна, а навпаки – відстоює позицію добропорядного сусіда та партнера і завжди готова прийти на допомогу. Щоправда, ціну тієї «допомоги» не лише добре знають у світі, а навіть побоюються такої «підтримки», бо зазвичай вона має деструктивні наслідки.

Основними темами розмови глави МЗС РФ С.Лаврова та генерального директора інформагентства «Россия сегодня» Д.Кисельова стали відносини Росії зі США та Україною. На думку Кисельова, стосунки зі США «просто «ні до біса», він підкреслив, що не пам’ятає таких взаємин і сказав, що це «навіть гірше, ніж «холодна війна». Розмову підхопив Лавров, заявивши, що Росія готова до «нормальних стосунків», але першим кроком до цього має стати «обнулення» всіх заходів з обмеження, що стосувалися російських дипломатів. На думку Лаврова, адміністрація Байдена продовжує «ковзатися на похилій площині», маючи на увазі дотримання позиції з «погіршення двосторонніх відносин».

Згадав Лавров і «ексцеси» Обами, і неспроможність команди Трампа «повернути ситуацію в нормальне русло», і навіть висловив сподівання на те, що у «Вашингтоні усвідомлять відповідальність за стабільність у світі», водночас, мабуть, забувши згадати про свою відповідальність та про те, як Росія за звичкою порушує норми міжнародного права і суверенітету країн зокрема.

Про це йшлося в контексті того, що США повинні припинити діяти з позиції суверена, як сказав Путін у своєму недавньому посланні Федеральним зборам РФ, та усвідомити «безперспективність будь-яких спроб відроджувати однополярний світ», бо США та весь західний табір, за словами Лаврова, «вербують інші країни під свої прапори проти Китаю та Росії». Згадав він і про червоні лінії та право Росії визначати, де вони будуть проходити і відповідно залишивши за собою право реагувати на це.

Пояснив Лавров і причину ігнорування пропозицій президента України Володимира Зеленського з приводу зустрічі з Путіним та врегулювання гострих питань, серед яких і ситуація на Донбасі. Москва не лише не реагує на публічні звернення, а й не відповідає на телефонні дзвінки президента та очільника МЗС України і все через те, що, виявляється, питання «не їхнє», бо обговорювати треба не з Росією, а з Донецьком і Луганськом. Такою є позиція офіційної Москви, яку вкорте озвучив пан Лавров. За його словами, загострення ситуації на Донбасі російської сторони ніяк не стосується, але Москва завжди готова до «нормалізації двосторонніх відносин».

Більше того, на думку Лаврова, зміни Мінських угод можуть призвести до загострення і навіть «різанини на Донбасі». Такий прогноз дає Москва, коментуючи слова президента України про плани взяти під повний контроль кордон з Росією, а вже потім розібратися з виборами й амністією. Лавров відстоює позицію, що «контроль над кордоном – це останній крок, коли в цих територій буде особливий статус, закріплений в Конституції України». Як відомо, Росія давно намагається замінити процес врегулювання міжнародного збройного конфлікту на Донбасі, підмінивши його «дискусією між здоровими силами в Україні та представниками республік «ДНР» і «ЛНР». Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи ситуацію, вкотре заперечив можливість переговорів президента Зеленського з лідерами підтримуваних Росією формувань «ДНР», «ЛНР». В інтерв’ю британському телеканалу Бі-Бі-Сі Дмитро Кулеба назвав це «червоною лінією», яку український лідер не перетне.

А тим часом Росія почала формувати не лише своє бачення «червоних ліній», а й заодно перелік «недружніх держав». Про це вже повідомила представниця МЗС РФ Марія Захарова. Відповідний указ Путіна вже опубліковано. Захарова також зазначила, що так як погіршення відносин із Заходом почалося через недружні дії США, Сполучені Штати вже потрапили до цього списку. Цим переліком «недружніх країн» буде заборонено наймати російських громадян на роботу до їхніх диппредставництв.

Наразі багато дипломатичних установ беруть на «технічні» посади місцевих громадян, щоб не витрачати квоту дипломатичних працівників. Однак міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що таку практику необхідно припинити. Особливо його непокоїли вакансії у диппредставництвах США в Росії. Варто згадати, що і указ, і перелік з’явилися на тлі дипломатичного протистояння Росії не лише зі США, а й з низкою країн. Лише протягом квітня РФ вислала з країни дипломатів Чехії, Польщі, Болгарії, США, України, вочевидь «тренуючи» свої «спортивні навики» у відповідь на прагнення «зачепити Росію», що, за висловлюваннями Путіна, стало «новим видом спорту».

Запровадження такого переліку стало своєрідною відповіддю Москви на нещодавні санкції та обмеження США проти Росії. Як відомо, під обмеження потрапили 32 юридичні й фізичні особи з Росії, санкції передбачають заборону з 14 червня 2021 року інвесторам США купувати на первинному ринку російські боргові зобов’язання, випущені ЦБ, Фондом національного добробуту або Мінфіном РФ, Вашингтон також застосував дії щодо російських дипломатів. Президент США Джо Байден заявив, що не виключає нових схожих заходів, «якщо Росія знову втрутиться в демократію».

Росія ж у найближчі 20 років буде залишатися «руйнівною силою» у світовому просторі – до такого висновку дійшли фахівці Національної ради з розвідки США. За їхніми висновками, Москва за допомогою пропаганди намагається внести розкол в суспільства інших країн, роблячи людей більш цинічними, знижуючи їхню довіру до інститутів влади і поширюючи теорії змови і дезінформацію. Окрім того, Кремль усіляко намагається не допустити відновлення єдності між США і Європейським Союзом та зближення України з НАТО. Зрозуміло, що саме це лишається стратегічною метою Росії на перспективу, а Москва продовжує відпрацьовувати різні способи і методи ведення гібридної війни.

Путін і його оточення, зокрема незмінний Лавров, діють перевіреними методами шантажу і залякування. Про це свідчить і останнє інтерв’ю міністра, і усі дії та наміри Кремля зруйнувати міжнародну безпеку. Не випадково ж, коментуючи свій нещодавній візит до Москви, Боррель наголосив на тому, що відносини ЄС з Москвою перебувають на найнижчому рівні, й Росія не прагне їхнього покращення.

А ось на думку Лаврова, головна проблема у відносинах Росії та Євросоюзу – відсутність нормальності. У Кремля, мабуть, свої параметри «нормальності», і остання розмова Кисельова з Лавровим – теж її підтвердження. Очільник МСЗ РФ знову розгледів «шизофренічні нотки», тепер у висловлюваннях «діячів з Вашингтона». Таке формулювання Лавров застосував з приводу заяви офіційного представника Білого дому Псакі про продовження санкцій проти Росії. Такі заяви, на думку Лаврова, роблять ті, хто «не розуміє наш генетичний код», адже «почуття національної гідності» для росіян набагато важливіші за матеріальні цінності.

За цими «високими» фразами російська пропаганда вкотре намагається приховати справжнє становище і свої справжні цілі: падіння рубля, занепад економіки, зубожіння власного народу на фоні міжнародного та внутрішнього тероризму, що насправді не мають ніякого відношення ні до демократії, ні до розвитку, ні до національної гідності.

Тарас Попович