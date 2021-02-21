У Нідерландах знову пройшли «карантинні» протести

В Амстердамі та Леувардені відбулися акції протестів проти заходів, запроваджених у Нідерландах через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.

«В Амстердамі та Леувардені люди зібралися на протест, який назвали «випити кави». На демонстрацію проти коронавірусних обмежень закликали через соціальні мережі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місцеву владу про проведення акцій мітингувальники не повідомляли.

В центрі Амстердама на протест зібралося близько 14 тисяч людей. Поліція закликала дотримуватися дистанції. Згодом мітинг розігнали правоохоронці.

Laatste nieuws uit Amsterdam: Koffiedrinken lijkt Spontaan verder te gaan in het Vondelpark!😁😁🌞🌡 pic.twitter.com/wjOtHJveXJ — Ajaxfriend❌❌❌ (@ajaxfriend) February 21, 2021

У центрі Леувардена зібралося кількох сотень людей, які також не дотримувалися дистанції та були без масок.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах після запровадження з 23 січня комендантської години розпочалися антикарантинні протести. Акції проходили в кількох містах і призвели до заворушень.

Разом із правоохоронцями патрулювати вулиці міст почали волонтери та футбольні фанати, аби покласти край нічним заворушенням і пограбуванням магазинів під час протестів.

Фото: NOS