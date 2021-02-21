Ізраїль пом'якшує карантин

Ізраїль послаблює карантинні обмеження, введені через коронавірус, на тлі ефективності вакцинації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Дослідження показують, що вакцина Pfizer на 95,8% ефективна в запобіганні госпіталізацій і смерті від коронавірусу.

Таким чином, у країні з неділі можуть відкритися магазини, бібліотеки і музеї. Також у рамках заходів пом'якшення люди зможуть відвідувати не лише торговельні центри, а й туристичні визначні пам'ятки. У той же час соціальне дистанціювання і маски, як і раніше, залишаються обов'язковими.

У МОЗ Ізраїлю заявили, що це перший етап повернення до нормального життя.

Зазначається, що в Ізраїлі найвищий рівень вакцинації у світі. Більш як 49% людей отримали хоча б одну дозу вакцини.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 21 лютого зафіксували 111 658 765 випадків зараження коронавірусом, з них майже 2,5 млн - летальні.

Фото: AA