Ізраїль пом'якшує карантин

Ізраїль пом'якшує карантин

Укрінформ
Ізраїль послаблює карантинні обмеження, введені через коронавірус, на тлі ефективності вакцинації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Дослідження показують, що вакцина Pfizer на 95,8% ефективна в запобіганні госпіталізацій і смерті від коронавірусу.

Таким чином, у країні з неділі можуть відкритися магазини, бібліотеки і музеї. Також у рамках заходів пом'якшення люди зможуть відвідувати не лише торговельні центри, а й туристичні визначні пам'ятки. У той же час соціальне дистанціювання і маски, як і раніше, залишаються обов'язковими.

У МОЗ Ізраїлю заявили, що це перший етап повернення до нормального життя.

Зазначається, що в Ізраїлі найвищий рівень вакцинації у світі. Більш як 49% людей отримали хоча б одну дозу вакцини.

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Як повідомлялося, у світі станом на ранок 21 лютого зафіксували 111 658 765 випадків зараження коронавірусом, з них майже 2,5 млн - летальні.

Фото: AA

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