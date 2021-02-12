У США засудили українця за організацію міжнародної схеми відмивання грошей

У США за організацію міжнародної схеми відмивання грошей в інтернеті, за допомогою якої були легалізовані мільйони доларів, засуджений громадянин України Олександр Мусієнко.

Про це повідомляється на сайті міністерства юстиції США, передає Укрінформ.

Як зазначається, 38-річного вихідця з Одеси засуджено до 87 місяців тюремного ув'язнення (понад сім років). Він також зобов'язаний виплатити понад $98,7 тис. компенсації.

Мусієнко визнав свою провину в електронному шахрайстві.

Зазначається, що в період з 2009 по 2012 рік Мусієнко співпрацював з комп'ютерними хакерами з країн Східної Європи для того, щоб отримати понад $3 млн з банківських рахунків американських компаній і відмити викрадені гроші за кордоном.

Зокрема, у вересні 2011 року партнери Мусієнка, яких він обманним шляхом найняв фінансовими помічниками і які були впевнені, що працюють на законний бізнес, зламали онлайн-рахунки компанії з Північної Кароліни і перевели в цілому майже $296,3 тис. на два банківські рахунки, що контролювалися українцем.

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Мусієнко був заарештований у Південній Кореї у 2018 році й екстрадований до США у 2019 році.

Навесні 2019 року ФБР вивчило інформацію на ноутбуці Мусієнка. В результаті були виявлені файли, що містять близько 120 тис. номерів платіжних карт і пов'язану з ними ідентифікаційну інформацію про третіх осіб.