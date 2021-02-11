СБУ викрила шахрайську схему у медичних вишах Києва

Співробітники Служби безпеки України викрили масштабну шахрайську схему зі складання іспитів у медичних вишах столиці.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

За даними досудового слідства, оборудку організував колишній проректор одного з київських медичних університетів. Прикриваючись знайомствами у МОЗ України та у ДО «Центр тестування», зловмисник обіцяв студентам-медикам забезпечити успішне проходження ліцензованих іспитів «КРОК».

До протиправної діяльності він залучив кількох своїх колишніх колег та випускників університетів. За гроші учасники оборудки складали тестування замість студентів. Для цього шахраї вклеювали свої фотографії в паспорти замовників і від їх імені складали екзамени.

Мінімальна вартість таких «освітніх послуг» становила 3 тисячі американських доларів. При цьому особи, які безпосередньо здавали екзамени, отримували 500 доларів, а решту ‒ організатор оборудки.

Правоохоронці задокументували 8 фактів складання іспитів за цією схемою.

Загалом за час її існування встановлено понад 60 випадків неправомірного отримання сертифікатів про успішне проходження екзаменів.

У межах провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели низку обшуків у помешканнях фігурантів справи та за місцями проведення іспитів. Під час слідчих дій вилучено освітню документацію, паспорти громадян України із ознаками підробки, мобільні телефони, грошові кошти, бланки сертифікатів щодо успішного проходження іспиту.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення чотирьом фігурантам справи про підозри.

«КРОКи» – це система ліцензійних інтегрованих іспитів. Три етапи тестування призначені для визначення відповідності показників медичної освіти державним стандартам і встановлення професійної компетенції медпрацівників. У разі не складання «КРОКу» - студенти-медики не можуть продовжувати навчання та відраховуються із навчального закладу.