Шахраї «вибивали» штучно створені борги з позичальників «легких» кредитів

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні СБУ.

Розслідування встановило, що одна з компаній-лідерів на ринку онлайн мікрокредитування неправомірно нараховує своїм клієнтам, які не змогли вчасно погасити кредитні зобов’язання, штрафні санкції та пеню у розмірі понад 300% від суми кредиту.

Це є порушенням чинного законодавства, адже такі нарахування не можуть перевищувати 50%.

До того ж до «вибивання» цих штучно створених боргів залучалися колекторські компанії. А ті стягували з позичальників гроші, вдаючись до тиску, погроз фізичного насильства чи знищення майна. Ці погрози могли поширюватися не лише безпосередньо на клієнта, а й на членів його родини.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили документацію, яка свідчить про протиправну діяльність кредитних та колекторських компаній, чорнові записи та програмно-апаратне обладнання.

Загалом було проведено 15 обшуків у Києві. Наразі слідчі дії тривають.

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Служба безпеки України закликає громадян детально аналізувати фінансову інформацію під час оформлення кредитів і уважно перевіряти правдивість рекламних оголошень щодо низьких відсотків по так званих «легких» кредитах.