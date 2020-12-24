СБУ блокувала діяльність розгалуженої антиукраїнської мережі

Служба безпеки України у взаємодії з Національною поліцією припинила антиукраїнську діяльність громадян України, пов’язану зі створенням незаконних органів державної влади, яку координували із-за кордону.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Зокрема, у межах відкритих кримінальних проваджень задокументовано вказані факти в діях представників так званого «народовладдя».

Під час санкціонованих обшуків вилучено магнітні носії інформації, флеш-накопичувачі, оргтехніку, мобільні пристрої та друковані матеріали, в яких містяться заклики до насильницького повалення конституційного ладу.

В окремих фігурантів вилучено зброю.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.