СБУ блокувала діяльність розгалуженої антиукраїнської мережі
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Укрінформ
Служба безпеки України у взаємодії з Національною поліцією припинила антиукраїнську діяльність громадян України, пов’язану зі створенням незаконних органів державної влади, яку координували із-за кордону.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.
Зокрема, у межах відкритих кримінальних проваджень задокументовано вказані факти в діях представників так званого «народовладдя».
Під час санкціонованих обшуків вилучено магнітні носії інформації, флеш-накопичувачі, оргтехніку, мобільні пристрої та друковані матеріали, в яких містяться заклики до насильницького повалення конституційного ладу.
В окремих фігурантів вилучено зброю.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.