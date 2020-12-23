Суд звільнив від покарання за держзраду військового, якого завербувала ФСБ

Приморський райсуд Одеси визнав винним у готуванні до держзради військовослужбовця Військово-Морських Сил Збройних Сил України, який був завербований ФСБ РФ під час відвідування тимчасово окупованої території АР Крим у сімейних справах.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні СБУ.

Оперативники військової контррозвідки Служби безпеки України встановили, що військовослужбовець ЗСУ під час перетину пункту пропуску з ТОТ АРК був завербований представниками російських спецслужб шляхом шантажу та психологічного тиску.

Співробітник ворожої спецслужби дав українському військовослужбовцю завдання зі збору інформації військового характеру та суспільно-політичної обстановки в південному регіоні України.

Враховуючи той факт, що після повернення на контрольовану державою територію військовослужбовець ЗСУ добровільно повідомив про всі обставини свого вербування та відмовився від виконання завдань ворожих спецслужб, Приморський районний суд Одеси визнав його винним у готуванні до держзради у формі шпигунства і звільнив від кримінальної відповідальності за державну зраду.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим відділом УСБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Одеського гарнізону.

СБУ нагадує, що згідно з ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі строком до п’ятнадцяти років та закликає громадян України утриматись від відвідування ТОТ.

Відповідно до ч. 2 ст. 111 КК України, звільняється від відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або її представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними та про отримане завдання, підкреслили в СБУ.