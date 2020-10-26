Суд звільнив від покарання кримського ексдепутата, засудженого за держзраду

Богунський районний суд Житомира звільнив від відбування покарання через хворобу ексдепутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша, засудженого за державну зраду.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

"Ухвалою Богунського районного суду міста Житомир засудженого Ганиша звільнено від відбування покарання", - зазначив співрозмовник агентства.

За словами джерела, ухвалюючи рішення, суд взяв до уваги довідку про стан здоров'я Ганиша із районної лікарні. Водночас у правоохоронних органах вважають, що висновок про незадовільний стан здоров'я повинна видавати спеціальна комісія.

Наразі Житомирська обласна прокуратура подала апеляційну скаргу на дане рішення суду.

Водночас у Реєстрі судових рішень оприлюднена відповідна ухвала Богунського райсуду Житомира.

"Засудженого Особа_1, Інформація_1 звільнити за хворобою від подальшого відбування покарання у вигляді 10 (десяти) років 2 (двох) місяців 30 днів за вироком Дніпровського районного суду м. Києва від 19.11.2018 року", - йдеться у резолютивній частині ухвали.

Як повідомляв Укрінформ, Дніпровський райсуд Києва 19 листопада 2018 року засудив ексдепутата з Криму Ганиша до 12 років позбавлення волі, визнавши його винним у державній зраді. У січні 2020 року Київський апеляційний суд залишив у силі вирок Ганишу.

Суд вирішив, що ексдепутат сприяв підривній діяльності Росії на території України, коли брав участь у голосуванні за російську «Конституцію Криму». Суд розцінив як протизаконну його участь у виборах в міськраду Феодосії, які відбулися у вересні 2014 року за російським законодавством.

Своєю чергою Ганиш називав обвинувачення необґрунтованими і заявляв, що він був єдиним депутатом, який проголосував проти проведення «референдуму про приєднання Криму до Росії». За його словами, він не голосував за російську «Конституцію Криму». Водночас Ганиш визнав, що балотувався на російських виборах у міськраду, але стверджує, що робив це на прохання місцевого меджлісу, щоб «відтягнути» голоси у кандидата від Компартії.

Ганиша затримали у квітні 2015 року при виїзді з Криму співробітники СБУ. До січня 2016 року він перебував у СІЗО, після цього до виголошення вироку – під домашнім арештом.

Василь Ганиш з 2010-го по 2014 роки був депутатом Верховної Ради АРК від фракції Партії регіонів. Поєднував депутатську роботу з посадою віцемера Феодосії, яку він обіймав з 2008 року. Був депутатом міськради Феодосії і Верховної Ради АРК двох скликань.