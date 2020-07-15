До суду направили справу щодо кримської судді-зрадниці

Прокуратура АР Крим скерувала до суду обвинувальний акт стосовно судді Апеляційного суду АРК, яка перейшла на службу до окупаційних судових органів.

Про це інформує пресслужба прокуратури АРК.

«Прокуратура автономії скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишньої судді Апеляційного суду АР Крим за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)», - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що громадянка України, будучи суддею Апеляційного суду АРК, після окупації півострова у 2014 році зрадила присязі на вірність народу України, перейшовши на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта.

За інформацією правоохоронців, ця суддя брала безпосередню участь у формуванні та організації роботи окупаційних судів, сприяючи таким чином окупації півострова, забезпечуючи становлення і зміцнення окупаційної адміністрації та надаючи допомогу РФ у проведенні підривної діяльності проти України.

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Зокрема, як уточнюється, ця суддя у складі незаконно створеного «Верховного суду Республіки Крим Російської Федерації» ухвалювала «судові рішення» у справах за російським законодавством.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.