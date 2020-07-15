До суду направили справу щодо кримської судді-зрадниці
Про це інформує пресслужба прокуратури АРК.
«Прокуратура автономії скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишньої судді Апеляційного суду АР Крим за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)», - йдеться у повідомленні.
Слідство встановило, що громадянка України, будучи суддею Апеляційного суду АРК, після окупації півострова у 2014 році зрадила присязі на вірність народу України, перейшовши на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта.
За інформацією правоохоронців, ця суддя брала безпосередню участь у формуванні та організації роботи окупаційних судів, сприяючи таким чином окупації півострова, забезпечуючи становлення і зміцнення окупаційної адміністрації та надаючи допомогу РФ у проведенні підривної діяльності проти України.
Зокрема, як уточнюється, ця суддя у складі незаконно створеного «Верховного суду Республіки Крим Російської Федерації» ухвалювала «судові рішення» у справах за російським законодавством.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.