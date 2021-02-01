Сценарист «Сімпсонів» помер від COVID-19

У США після зараження коронавірусною інфекцією помер 57-річний сценарист анімаційного серіалу «Сімпсони» Марк Вілмор.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.

Смерть Марка підтвердив його брат – Ларрі Вілмор, комік та телеведучий.

Відомо, що Марк Уілмор помер після зараження COVID-19. Водночас у нього були й інші проблеми зі здоров'ям, від яких він страждав протягом останніх кількох років.

Марк Вілмор був американським телевізійним сценаристом та продюсером. Він був сценаристом у "Вечірньому шоу" з Джеєм Лено. У 2002 році Вілмор приєднався до колективу авторів "Сімпсонів".

Сценарист був багаторазовим номінантом на премію Еммі, а в 2008 році він виграв її за продюсування епізоду "Eternal Moonshine of the Simpson Mind" або "Вічне сяйво сімпсонівського розуму", прем'єра якого відбулася 17 грудня 2007 року.