Сценарист «Сімпсонів» помер від COVID-19

Сценарист «Сімпсонів» помер від COVID-19

Укрінформ
У США після зараження коронавірусною інфекцією помер 57-річний сценарист анімаційного серіалу «Сімпсони» Марк Вілмор.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.

Смерть Марка підтвердив його брат – Ларрі Вілмор, комік та телеведучий.

Відомо, що Марк Уілмор помер після зараження COVID-19. Водночас у нього були й інші проблеми зі здоров'ям, від яких він страждав протягом останніх кількох років.

Марк Вілмор був американським телевізійним сценаристом та продюсером. Він був сценаристом у "Вечірньому шоу" з Джеєм Лено. У 2002 році Вілмор приєднався до колективу авторів "Сімпсонів".

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Сценарист був багаторазовим номінантом на премію Еммі, а в 2008 році він виграв її за продюсування епізоду "Eternal Moonshine of the Simpson Mind" або "Вічне сяйво сімпсонівського розуму", прем'єра якого відбулася 17 грудня 2007 року.

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