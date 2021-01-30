Британська поп-співачка Sophie загинула в Афінах

Співачка, продюсер, діджей і трансактивіст Sophie, що значною мірою змінила образ електронної та поп-музики в останнє десятиліття, трагічно загинула в Афінах у віці 34 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Софі народилася в Глазго, її альбом був номінований на премію "Ґреммі", вона співпрацювала з такими виконавцями, як Мадонна і Charli XCX.

"Софі була піонером нового звуку, однією з найвпливовіших музикантів останнього десятиліття", - йдеться в заяві її лейбла Transgressive.

Згідно із заявою її представників, вона померла у своєму будинку в Афінах близько четвертої години ранку в суботу в результаті нещасного випадку, після того, як спробувала піднятися вище, щоб насолодитися видом повного Місяця, й оступилася.фі