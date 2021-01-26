Президентка Естонії затвердила новий уряд
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Укрінформ
Президентка Естонії Керсті Кальюлайд у вівторок вранці затвердила на посаді новий уряд на чолі з реформісткою Каєю Каллас.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ERR.
Головою нового уряду стане реформістка Кая Каллас. У складі її кабінету буде 14 міністрів. Міністерські портфелі між партіями поділено порівну.
Президентка Естонії затвердила новий уряд / Фото: Ken Mürk/ERR
Сьогодні міністри складуть присягу у Рійгікогу.
На свою першу кабінетну нараду уряд Каї Каллас збереться о 14-й годині. Члени кабінету обговорять питання, пов'язані з поширенням коронавірусу.
Як повідомляв Укрінформ, Юрі Ратас заявив про відставку з посади прем'єр-міністра Естонії у зв'язку зі звинуваченнями в корупції у лавах Центристської партії країни, головою якої він є.
Фото: Ken Mürk/ERR