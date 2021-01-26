Президентка Естонії Керсті Кальюлайд у вівторок вранці затвердила на посаді новий уряд на чолі з реформісткою Каєю Каллас.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ERR.

Головою нового уряду стане реформістка Кая Каллас. У складі її кабінету буде 14 міністрів. Міністерські портфелі між партіями поділено порівну.

Президентка Естонії затвердила новий уряд / Фото: Ken Mürk/ERR

Сьогодні міністри складуть присягу у Рійгікогу.

На свою першу кабінетну нараду уряд Каї Каллас збереться о 14-й годині. Члени кабінету обговорять питання, пов'язані з поширенням коронавірусу.

Читайте також: Країни Балтії вимагають звільнити затриманих на акціях у РФ та ініціюють нові санкції

Як повідомляв Укрінформ, Юрі Ратас заявив про відставку з посади прем'єр-міністра Естонії у зв'язку зі звинуваченнями в корупції у лавах Центристської партії країни, головою якої він є.

Фото: Ken Mürk/ERR