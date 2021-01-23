Країни Балтії вимагають звільнити затриманих на акціях у РФ та ініціюють нові санкції

Країни Балтії вимагають звільнити затриманих на акціях у РФ та ініціюють нові санкції

Укрінформ
Міністерства закордонних справ Латвії, Литви та Естонії випустили спільну заяву, в якій засудили затримання протестувальників у Росії, зажадали їх негайного звільнення, а також введення санкцій ЄС у відповідь на ці дії.

Як передає Укрінформ, заяву опублікував у Твіттері глава МЗС Латвії Едгар Рінкевічс.

«Рішуче засуджуємо затримання мирних протестувальників у Росії. Вони повинні бути негайно звільнені. Ми в ЄС повинні бути рішучі у застосуванні санкцій проти російських посадових осіб, які несуть відповідальність за ці арешти», - йдеться у зверненні.

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Президент Литви Гітанас Науседа також засудив "жорстокі арешти мирних демонстрантів, які підтримують Навального у Росії" і зажадав негайного їх звільнення. На його думку " відмова у праві на політичну опозицію - це повернення до сталінської епохи».

Раніше високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок обговорять подальші кроки з реагування на масові затримання у РФ учасників акцій на підтримку Навального.

Як повідомляє Укрінформ, у Росії у суботу, 23 січня, проходять акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів, затримання були ще до початку акції. Протестувальники кажуть, що акція найбільш масова за останні роки. Правозахисники інформують про 1908 затриманих.

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Соратник Навального Леонід Волков заявив, що на наступні вихідні плануються нові акції протесту.

17 січня Олексія Навального було затримано в зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року у РФ.

Суд, який відбувся у ВВС у Хімках, призначив йому 30 діб арешту.

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