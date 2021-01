Країни Балтії вимагають звільнити затриманих на акціях у РФ та ініціюють нові санкції

Як передає Укрінформ, заяву опублікував у Твіттері глава МЗС Латвії Едгар Рінкевічс.

«Рішуче засуджуємо затримання мирних протестувальників у Росії. Вони повинні бути негайно звільнені. Ми в ЄС повинні бути рішучі у застосуванні санкцій проти російських посадових осіб, які несуть відповідальність за ці арешти», - йдеться у зверненні.

Президент Литви Гітанас Науседа також засудив "жорстокі арешти мирних демонстрантів, які підтримують Навального у Росії" і зажадав негайного їх звільнення. На його думку " відмова у праві на політичну опозицію - це повернення до сталінської епохи».

Lithuania strongly condemns brutal arrests of peaceful protesters supporting @navalny in Russia. Denying the right to political opposition is a throwback to Stalin's era. Illegally detained protesters including Navalny's spouse must be released immediately.