На протести в Москві вийшли не менш як 40 тисяч осіб - Reuters

На акцію протесту 23 січня на підтримку Олексія Навального в Москві вийшли не менш як 40 тисяч осіб.

Як передає Укрінформ, таку оцінку дали кореспонденти агентства Reuters.

Раніше МВС РФ оцінювало кількість учасників акції в чотири тисячі.

За даними «ОВД-Инфо», по Росії затримали 1090 мітингувальників. Найбільше затриманих у Москві - 300 осіб. У Санкт-Петербурзі затримали 162 людини, у Новосибірську - 90 осіб.

У Владивостоці, де акції почалися найраніше, порушено 2 кримінальні справи про застосування насильства до представника влади на неузгодженій акції. Очевидно, схожі справи будуть порушені по всій країні в рамках великої «справи 23 січня».

Акції протесту в Москві та Санкт-Петербурзі тривають. Люди ходять колонами центральними вулицями міст. Є технічні проблеми з передачею теле- і радіосигналу. У деяких районах Москви був відключений мобільний інтернет.

Читайте також: На акціях протесту по всій Росії затримали понад тисячу осіб

У Росії в суботу, 23 січня, проходять акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів, затримання були ще до початку акції. Протестувальники кажуть, що ця акція наймасовіша за останні роки.

Затримали і дружину Навального Юлію.

Як повідомлялося, 17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.

Суд, який відбувся у ВВС у Хімках, призначив йому 30 діб арешту.

Фото: Медуза