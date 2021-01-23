На акціях протесту в РФ затримали вже 2,8 тисячі осіб

Число затриманих на суботніх акціях протесту у РФ, за інформацією правозахисників, становить вже 2509.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ОВД-инфо.

За даними проєкту, найбільше затриманих у Москві - 1099 особи, Санкт-Петербурзі - 388. У Новосибірську затримали 96 людей, Казані - 76, Воронежі – 90, Нижньому Новгороді – 49, Омську – 44, Ставрополі - 44.

Всього мітингувальників затримували більш як у 100 містах Росії. ОВД-Инфо публікує прізвища затриманих із зазначенням відділень поліції, де вони знаходяться.

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Як повідомлялося, у Росії 23 січня проходять акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів. Ця акція найбільш масова за останні роки.

За підрахунками МБХ-медіа, в акціях по всій країні брали участь від 110 до 160 тисяч осіб. ФБК заявило, що акції протесту будуть організовані й наступними вихідними.

17 січня Навального було затримано в зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року у РФ.

Суд, який відбувся у ВВС у Хімках, призначив йому 30 діб арешту.