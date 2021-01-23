Акція на підтримку Навального пройшла в Берліні

У столиці ФРН, де протягом 5 місяців лікувався після отруєння російський опозиціонер Олексій Навальний, у суботу, 23 січня, пройшов масштабний мітинг.

У ньому взяли участь, за різними оцінками, від 3 до 5 тисяч людей при тому, що організатори розраховували на 50-100, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вийшли в Берліні в першу чергу за свободу Навального, але також за свободу всіх політв’язнів», - розповів один з організаторів акції.

Масова акція на підтримку Навального та за звільнення політв'язнів пройшла в Берліні / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Серед вимог демонстрантів також було зупинити проєкт Nord Stream 2.

Акція розпочалася вдень перед відомством канцлера. Там організатори, серед яких Форум російськомовних європейців, хотіли передати лист на ім’я канцлера Ангели Меркель із закликом проявити більше наполегливості у вимогах звільнити політв’язнів - Навального, інших російських політув’язнених, але також і захоплених українських громадян, яких незаконно утримують як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Лист у протестувальників не взяли, вони надішлють його поштою.

«З одного боку, Меркель вимагає звільнити Навального, за що ми їй вдячні. З іншого, вона підтримує дуже теплі дружні відносини з Росією. Ми хочемо, щоб дружні відносини залишалась, але за умови, що будуть звільнені політичні в’язні як у Росії, так і на Донбасі», - каже активіст.

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Після мітингу перед відомством канцлера протестувальники пройшли повз Бранденбурзькі ворота до посольства РФ у ФРН. Вони несли найрізноманітніші, переважно саморобні, плакати. Основними гаслами демонстрантів було: «Свободу політв’язням», «Путін – злодій», «Росія буде вільною».

Всі учасники, серед яких були росіяни, українці, білоруси, німці, представники інших націй, пильно дотримувались карантинних вимог.

Акції протесту, хоча й менш численні, пройшли також у низці інших міст Німеччини.

У Росії в суботу, 23 січня, проходять акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів, затримання були ще до початку акції. Протестувальники кажуть, що ця акція наймасовіша за останні роки. Затримали і дружину Навального Юлію.

Як повідомлялося, 17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.

Суд, який відбувся у ВВС у Хімках, призначив йому 30 діб арешту.