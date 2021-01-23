Біля приміщення посольства Росії, що на проспекті Повітрофлотському у Солом’янському районі Києва, відбулася акція на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, на якій були присутні близько 30-ти осіб.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт поліції Києва.

«Під час заходу між учасниками акції відбувся конфлікт, у який втрутились працівники поліції та відразу його припинили. Правоохоронці закликали учасників акції не створювати конфліктних ситуацій», - йдеться у повідомленні.

Біля посольства РФ у Києві відбулася акція на підтримку Навального Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Нині заходи під посольством завершені. Заяв чи повідомлень стосовно даної події до поліції не надходило.

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Як повідомляв Укрінформ, у суботу на акціях на підтримку Олексія Навального по всій Росії затримано понад 1000 осіб.