У США розслідують погрози прихильників Трампа членам Конгресу

Федеральні правоохоронні органи США розпочали розслідування щодо погроз життю та здоров’ю американським законодавцям з боку прихильників експрезидента Дональда Трампа перед початком судових слухань у Сенаті з питань імпічменту.

Про це повідомив агентству АР чиновник адміністрації США, передає Укрінформ.

«Федеральні правоохоронні служби вивчають низку епізодів з погрозами проти членів Конгресу – в той час, як наближається другий судовий процес (у Сенаті США – ред.) проти експрезидента Дональда Трампа», - зауважує видання.

При цьому уточнюється, що розглядаються, зокрема, погрозливі заклики до вбивства законодавців, а також нападів на них за межами Капітолію. Це включає, в тому числі, численні висловлювання в соціальних мережах на адресу законодавців.

Тим часом, наявність навої небезпеки для членів Конгресу США змусили поліцію Капітолію та інші правоохоронні органи знову запросити підтримку Національної гвардії. За повідомленнями ЗМІ, передбачається, що процес слухань з імпічменту Трампа в Сенаті США, будівлю Капітолію охоронятимуть щонайменше 5 тисяч нацгвардійців.

Як повідомляв Укрінформ, верхня палата Конгресу США розпочне судові слухання у справі щодо імпічменту Дональда Трампа після 8 лютого.