У США розслідують погрози прихильників Трампа членам Конгресу

У США розслідують погрози прихильників Трампа членам Конгресу

Укрінформ
Федеральні правоохоронні органи США розпочали розслідування щодо погроз життю та здоров’ю американським законодавцям з боку прихильників експрезидента Дональда Трампа перед початком судових слухань у Сенаті з питань імпічменту.

Про це повідомив агентству АР чиновник адміністрації США, передає Укрінформ.

«Федеральні правоохоронні служби вивчають низку епізодів з погрозами проти членів Конгресу – в той час, як наближається другий судовий процес (у Сенаті США – ред.) проти експрезидента Дональда Трампа», - зауважує видання.

При цьому уточнюється, що розглядаються, зокрема, погрозливі заклики до вбивства законодавців, а також нападів на них за межами Капітолію. Це включає, в тому числі, численні висловлювання в соціальних мережах на адресу законодавців.

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Тим часом, наявність навої небезпеки для членів Конгресу США змусили поліцію Капітолію та інші правоохоронні органи знову запросити підтримку Національної гвардії. За повідомленнями ЗМІ, передбачається, що процес слухань з імпічменту Трампа в Сенаті США, будівлю Капітолію охоронятимуть щонайменше 5 тисяч нацгвардійців.

Як повідомляв Укрінформ, верхня палата Конгресу США розпочне судові слухання у справі щодо імпічменту Дональда Трампа після 8 лютого.

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