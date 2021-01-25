Нацгвардія може залишитися у Вашингтоні на час процесу імпічменту Трампа - ЗМІ

Влада США наполягає на присутності нацгвардійців в американській столиці на час процесу імпічменту колишнього президента Дональда Трампа через ряд погроз конгресменам.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на анонімні джерела повідомляє Associated Press.

Як зазначається, федеральні правоохоронні органи розслідують факт погроз членам Конгресу напередодні другого процесу імпічменту Дональда Трампа, аж до нібито намірів убивства деяких із законодавців або нападів на них за межами їх місця роботи - Капітолію.

Згідно з інформацією, отриманою журналістами, погрози членам Конгресу, які відстежують співробітники правоохоронних органів, розрізняються за конкретністю та достовірністю. За словами джерела, виходячи з повідомлень потенційних зловмисників в інтернеті і в чат-групах, вони планують напади на членів Конгресу під час їх поїздок до комплексу Капітолію і назад під час суду над Трампом.

У зв'язку з цим, за інформацією джерел АР, поліція Капітолію та інші правоохоронні органи прийняли рішення настояти на тому, щоб тисячі військовослужбовців Нацгвардії США залишалися у Вашингтоні після інавгурації Джо Байдена.

Як повідомляв Укрінформ, верхня палата Конгресу США почне судові слухання у справі імпічменту Дональда Трампа після 8 лютого. В результаті Трамп став першим американським президентом, проти якого двічі починали процедуру імпічменту.

Експрезидента США обвинувачують в розпалюванні бунту після того, як 6 січня нинішнього року його прихильники штурмували Капітолій. Тоді загинуло 4 учасники протесту і 1 поліцейський.

Після атаки 6 січня прихильників Трампа на Капітолій у Вашингтоні було введено надзвичайний стан. Перед інавгурацією 46-го президента Джо Байдена до Вашингтона було стягнуто близько 25 тис. службовців Національної гвардії США. ФБР повідомляло про можливість збройних акцій протесту 20 січня як у столиці, так і в усіх 50-ти штатах Америки.