Трамп не планує створювати нову партію – радник
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
За словами Міллера, Трамп дав "чітко зрозуміти, що його мета полягає в тому, щоб у 2022 році повернути республіканцям Палату представників і Сенат".
Він додав, що наразі немає нічого, що активно планується щодо зусиль поза цим.
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела написало, що протягом останніх днів свого президентства Дональд Трамп розмовляв зі своїми партнерами про створення нової політичної партії.
Зазначається, що Трамп обговорював це питання з кількома помічниками та іншими близькими йому людьми минулого тижня.
За інформацією джерел, він заявив, що хотів би назвати нову політсилу «Патріотичною партією».
Демократи в Палаті представників США планують здійснити процедуру офіційної передачі справи про імпічмент Дональда Трампа до Сенату в понеділок, 25 січня, після чого верхня палата Когнресу має розпочати судові слухання щодо неї.
Фото: The White House