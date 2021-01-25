Трамп не планує створювати нову партію – радник

Радник колишнього президента США Дональда Трампа Джейсон Міллер заявив, що той не планує створювати нову партію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

За словами Міллера, Трамп дав "чітко зрозуміти, що його мета полягає в тому, щоб у 2022 році повернути республіканцям Палату представників і Сенат".

Він додав, що наразі немає нічого, що активно планується щодо зусиль поза цим.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела написало, що протягом останніх днів свого президентства Дональд Трамп розмовляв зі своїми партнерами про створення нової політичної партії.

Зазначається, що Трамп обговорював це питання з кількома помічниками та іншими близькими йому людьми минулого тижня.

За інформацією джерел, він заявив, що хотів би назвати нову політсилу «Патріотичною партією».

Демократи в Палаті представників США планують здійснити процедуру офіційної передачі справи про імпічмент Дональда Трампа до Сенату в понеділок, 25 січня, після чого верхня палата Когнресу має розпочати судові слухання щодо неї.

Фото: The White House