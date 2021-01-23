Судові слухання щодо імпічменту Трампа розпочнуться після 8 лютого – сенатор

Верхня палата Конгресу США розпочне судові слухання у справі щодо імпічменту Дональда Трампа після 8 лютого.

Про це заявив у п’ятницю лідер демократичної більшості Сенату США Чак Шумер, передає власний кореспондент Укрінформу

«І менеджери з імпічменту Палати представників, і захисники матимуть час для складання своїх юридичних аргументів, як це було під час попередніх судових процесів», - пояснив сенатор.

Він зауважив, що «виступи сторін стартуватимуть в один із днів тижня, який починається 8 лютого».

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Як повідомляв Укрінформ, раніше в п’ятницю Шумер заявив, що стаття імпічменту буде офіційно передана з Палати представників до Сенату наступного понеділка, 25 січня.

За домовленістю партійних лідерів у верхній палаті, стаття буде зачитана о 19-й годині понеділка. Очікується, що в вівторок сенатори будуть приведені до присяги, а Дональду Трампу буде видана повістка Сенату США.