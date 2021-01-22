Трамп може втратити президентську пенсію в разі імпічменту

45-й президент США Дональд Трамп має право на пенсію у розмірі 221,4 тис. дол. на рік (18,45 тис. дол. на місяць) та додаткові соціальні пільги, однак усе це він може втратити.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє повідомляє CNN.

Відповідно до ухваленого 1958 року федерального Закону про колишніх президентів, пільги надаються тільки тим президентам, які не були усунені з посади в результаті імпічменту або засудження за кримінальний злочин.

Термін президентства Трампа закінчився, але імпічмент йому не застосували. Тож, якщо Сенат вирішить на користь імпічменту, йому, швидше за все, знадобиться друге голосування, щоб позбавити Трампа пенсії та пільг.

Крім пенсії Трамп може розраховувати на довічну охорону. Зазначається, що держбюджет буде витрачати на охорону Трампа близько 1,5 млн дол. щорічно.

Трамп також зможе відкрити офіс у США та найняти персонал. Частково зарплату його співробітникам будуть виплачувати з федерального бюджету.

45 президенту та двом його помічникам оплатять щорічні витрати на ділові поїздки на суму до одного мільйона доларів.

Подружжя Трампів також зможе отримати доступ до медобслуговування в американських військових шпиталях, проте за це їм доведеться платити з власної кишені.