У США сенатори-республіканці просять відкласти початок імпічменту Трампа

Республіканці в Сенаті США просять колег із Демократичної партії відкласти до лютого запуск процедури імпічменту колишнього президента країни Дональда Трампа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Аргументують свою позицію вони тим, що Трампу слід дати час на підготовку до захисту.

Як відомо, експрезидента США звинувачують у розпалюванні бунту після того, як 6 січня цього року його прихильники штурмували Капітолій. Тоді загинули 4 протестувальники та 1 поліцейський.

Після атаки 6 січня прибічників Трампа на Капітолій у Вашингтоні був введений надзвичайний стан. Перед інавгурацією 46-го президента Джо Байдена до Вашингтона було стягнуто близько 25 тисяч службовців Національної гвардії США. ФБР повідомляло про можливість озброєних акцій протесту 20 січня як у столиці, так і всіх 50-ти штатах Америки.

Трамп у середу, коли його термін на посаді президента США добіг кінця, покинув Білий дім та вирушив до Флориди. На інавгурації Джо Байдена він присутній не був.

Демократи із Палати представників американського Конгресу вже готові подати офіційне до Сенату обвинувачення проти Трампа. В результаті Трамп став першим американським президентом, проти якого почали двічі почали процедуру імпічменту.

Фото: The White House