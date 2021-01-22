Інавгурацію Байдена дивилися більше, ніж Трампа

Інавгурацію президента США Джо Байдена дивилися 39,87 мільйона людей, що на понад мільйон, або приблизно на 4%, більше, ніж інавгурацію Дональда Трампа чотири роки тому.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Business-Insider.

Тільки на американському телеканалі CNN за інавгурацією Байдена спостерігали 9,9 млн людей. Далі у списку йдуть телеканали ABC (7,66 млн), NBC News (6,89 млн).

На останньому місті - Fox News, улюблений телеканал експрезидента Трампа, з 2,74 млн глядачів.

За даними ЗМІ, рейтинг CNN порівняно з інавгурацією Трампа у 2017 році зріс в чотири рази, тоді як у Fox News він впав на 77%.

Читайте також: Twitch безстроково заблокував канал Трампа

Як повідомлялося, у середу, 20 січня, новообраний президент США Джо Байден склав присягу 46-го глави держави.

Фото: MARIO TAMA/GETTY