Twitch безстроково заблокував канал Трампа

Популярна платформа зі стрімінгу Twitch безстроково заблокувала канал колишнього президента США Дональда Трампа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

У Twitch заявили, що відповідне рішення було ухвалене через побоювання, що Трамп може використовувати платформу для закликів до насилля.

Зазначається, що експрезидент США також більше не зможе подали апеляцію на рішення компанії.

Раніше акаунт Трампа у Twitch був тимчасово заблокований після штурму його прихильниками Капітолія. Тоді він був обмежений для користування, а стрімінгова платформа оголосила, що ще обдумає, що робити з акаунтом Трампа після того як він залишить Білий дім.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах, що відбулися 3 листопада 2020 року. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися в Капітолій.

20 січня відбулася інавгурація президента США Джо Байдена.

Фото: The White House