Сенат США може взятися за імпічмент Трампа найближчими днями – CNN
Про це повідомили CNN джерела, ознайомлені з процесом, передає Укрінформ.
«Демократи Палати представників ведуть обговорення щодо передачі Сенату статті про імпічмент вже в п'ятницю, але ускладнюючим фактором залишається те, що експрезидент Дональд Трамп досі не має адвоката, який представляв би його на судовому процесі», - йдеться у повідомленні.
Крім того, законодавці обговорюють способи, як забезпечити швидкий процес судового розгляду справи, щоби не перевантажити порядок денний. Адже зараз необхідно, щоби Сенат затвердив кандидатів на ключові посади в новому уряді.
Демократи хочуть забезпечити справедливий судовий розгляд у верхній палаті, а також сподіваються переконати окремих сенаторів-республіканців проголосувати за покарання Трампа.
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Палата представників затвердила єдину статтю імпічменту Трампа з обвинуваченням у підбурюванні до заколоту. Це рішення підтримали не тільки демократи, а й десятеро його однопартійців. Для затвердження Сенатом імпічменту необхідні голоси всіх 50-ти демократів та щонайменше 17 республіканців.