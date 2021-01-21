Сенат США може взятися за імпічмент Трампа найближчими днями – CNN

Демократична більшість Палати представників Конгресу США планує офіційно передати до Сенату статтю про імпічмент Дональда Трампа вже у п'ятницю, після чого верхня палата має розпочати розгляд справи.

Про це повідомили CNN джерела, ознайомлені з процесом, передає Укрінформ.

«Демократи Палати представників ведуть обговорення щодо передачі Сенату статті про імпічмент вже в п'ятницю, але ускладнюючим фактором залишається те, що експрезидент Дональд Трамп досі не має адвоката, який представляв би його на судовому процесі», - йдеться у повідомленні.

Крім того, законодавці обговорюють способи, як забезпечити швидкий процес судового розгляду справи, щоби не перевантажити порядок денний. Адже зараз необхідно, щоби Сенат затвердив кандидатів на ключові посади в новому уряді.

Демократи хочуть забезпечити справедливий судовий розгляд у верхній палаті, а також сподіваються переконати окремих сенаторів-республіканців проголосувати за покарання Трампа.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Палата представників затвердила єдину статтю імпічменту Трампа з обвинуваченням у підбурюванні до заколоту. Це рішення підтримали не тільки демократи, а й десятеро його однопартійців. Для затвердження Сенатом імпічменту необхідні голоси всіх 50-ти демократів та щонайменше 17 республіканців.