Трамп за годину до інавгурації Байдена продав ОАЕ пів сотні винищувачів F-35 - ЗМІ

Адміністрація Трампа перед самою інавгурацією Байдена підписала з Об'єднаними Арабськими Еміратами угоду про продаж 50 винищувачів F-35 та 18 безпілотників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

"Угода була підписана приблизно за годину до вступу Байдена на посаду президента", - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовників агентства, угоду планували підписати ще у грудні, але через невизначеність термінів, вартості літаків та інших нюансів, переговори затягнулися до січня. При цьому зауважується, що остаточна дата постачань в ОАЕ новітніх винищувачів F-35 ще не підтверджена, але раніше планувалося, що це відбудеться у 2027 році.

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Також Reuters указує, що адміністрація Трампа пообіцяла ОАЕ шанс на цей контракт після згоди Абу-Дабі нормалізувати відносини з Ізраїлем.

Як повідомляв Укрінформ, Джо Байден 20 січня склав офіційну присягу і набув повноважень 46-го президента Сполучених Штатів.