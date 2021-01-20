Байден планує скасувати низку указів Трампа одразу після вступу на посаду

Обраний президент США Джо Байден одразу після вступу на посаду у середу має намір підписати низку указів, зокрема про скасування рішення про вихід країни з Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та зупинку будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Це будуть президентські директиви, які не потребують схвалення Конгресу.

Першими у списку – скасування запроваджених Дональдом Трампом обмежень на в’їзд в США представників низки арабських та африканських країн, які той вважав загрозою безпеці.

Також Байден планує підписати укази про повернення США до Паризької кліматичної угоди та ВООЗ.

Ще одним з його перших кроків буде постанова виконавчої влади, що вимагає носіння масок по всій країні і під час міждержавних поїздок.

Байден хоче прискорити впровадження вакцини з кінцевою метою - вакцинувати 100 мільйонів осіб хоча б першою дозою проти COVID-19 за перші 100 днів свого перебування на посаді.

Крім цього обраний президент США хоче подвоїти податки. У 2017 році Трамп скоротив податки в США, однак команда Байдена вважає, що вони несправедливо винагороджують найбагатших американців.

Також Байден має намір у середу підписати низку інших документів, що пом’якшують міграційну політику США. Йдеться про повернення відстрочки депортації для молодих людей, які були ввезені в США ще дітьми. Вона була введена за Барака Обами, але скасована при Трампові.

Ще одним важливим указом обраного президента стане рішення про припинення будівництва стіни на кордоні США та Мексики. Це будівництво в рамках боротьби проти нелегальної імміграції було одним із ключових передвиборних обіцянок Трампа в 2016 році.

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Команда Байдена назвала це «марним витрачанням грошей», яка «забирає критично важливі ресурси від реальних загроз».

Замість цього команда Байдена планує ввести нові заходи прикордонного контролю.

Як повідомляв Укрінформ, інавгурація новообраного президента США Джо Байдена відбудеться сьогодні, 20 січня. У зв'язку з цією подією у Вашингтоні задіють 21 тис. солдатів Національної гвардії, багато з яких озброєні. Обмежено рух транспорту у Вашингтоні. Національна алея, зазвичай місце масових зібрань простих американців, що прямують до Вашингтона, щоб відзначити історичний день, закрита.