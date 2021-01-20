Євросоюз готовий вдихнути «нове життя» у відносини із США – фон дер Ляєн

Європейський Союз після того, як розпочне роботу нова американська адміністрація, має намір вдихнути "нове життя" у трансатлантичні відносини та разом з американськими партнерами розв'язувати найболючіші проблеми сьогодення.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час виступу на пленарному засіданні Європарламенту у Брюсселі заявила Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Інавгурація Джо Байдена буде сигналом оздоровлення для глибоко розділеної держави. Це буде посланням надії для світу, який очікує повернення США в коло країн-однодумців. Цього разу церемонія на сходах американського Капітолія буде демонстрацією стійкості американської демократії, яка доведе, що знову, після чотирьох хибних років, Європа має друга у Білому домі", - сказала Президент Єврокомісії.

Вона зауважила, що Європа готова до "нового початку" зі своїм найдавнішим та найближчим партнером. Виходячи з цього, Єврокомісія нещодавно ухвалила новий, спрямований у майбутнє трансатлантичний порядок денний. Цей документ визначає сфери, де сторони можуть поєднати зусилля для надання поштовху глобальним змінам на основі спільних цінностей, інтересів та глобального впливу.

Перелік цих сфер, за словами фон дер Ляєн, є дуже широким – від кліматичних змін і здоров’я до цифрового розвитку та демократії, і все це є тими глобальними викликами, які потребують оновленої та покращеної глобальної співпраці. Європейський Союз і Сполучені Штати, як наголосила Президент Єврокомісії, мають бути першими на цьому фронті, і залучити до цих зусиль партнерів, що мають схожі переконання.

Вона визначила найбільш нагальні напрямки такої роботи, серед яких - подолання пандемії коронавірусу, яка виявилася настільки руйнівною з обох сторін Атлантики. Євросоюз від початку був серед лідерів цієї боротьби і вдячний організаціям США за активну роль у формуванні глобального фонду COVAX, який дозволить отримати доступ до вакцин і вакцинації країнам із малими та середніми доходами.

Долучення до цієї роботи уряду США, за словами Президента Єврокомісії, буде "потужним сигналом" для усього світу. Євросоюз запропонує США конкретні напрямки співпраці у стримуванні, запобіганні поширенню та подоланні інфекції на тематичній зустрічі з проблем здоров’я, яку лідери G20 проведуть у травні поточного року у Римі.

"Як було проголошено, з першого дня нова американська Адміністрація і США знову приєднаються до Паризької угоди (з кліматичних змін – ред.). Це буде дуже потужним початком для нашого оновленого співробітництва. Ми хочемо поглибити наше партнерство у торгівлі емісією та у вуглецевому ціноутворенні, об’єднати сили разом із США для протидії втратам біологічного розмаїття та для запобігання руйнації природи. Ми хочемо розвивати технології, які приведуть нас до кліматичної нейтральності", - наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, на основі цього нового "зеленого" технологічного союзу із США Європа сподівається знайти відповідь на ключові питання щодо розвитку офшорної енергетики, розвитку водневих технологій і виробництва "чистих" енергетичних батарей, розбудови циркулярної економіки, які мають допомогти у боротьбі з кліматичними змінами. Євросоюз буде готовий приступити до цієї роботи вже з першого дня діяльності нової Адміністрації США.

"Сполучені Штати повернулися, і Європа готова поновити зв'язок із старим та надійним партнером, щоб вдихнути нове життя у наш видатний союз", - наголосила фон дер Ляєн.

Як повідомляв Укрінформ, інавгурація новообраного президента США Джо Байдена відбудеться сьогодні, 20 січня. У зв'язку з цією подією у Вашингтоні вживаються посилені заходи безпеки. Зокрема до столиці направлені 21 тис. солдатів Національної гвардії, багато з яких озброєні. Також у місті обмежений рух транспорту.