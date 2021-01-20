У ЄС назвали п’ять пріоритетів оновленого союзу із США

Євросоюз має намір оновити міцні союзницькі відносини із США, які великою мірою страждали протягом минулих чотирьох років, щоб разом брати участь у розбудові більш безпечного та стабільного світу.

Про це під час виступу на пленарному засіданні Європарламенту в Брюсселі, в ході слухань навколо інавгурації нового президента США, сказав президент Євроради Шарль Мішель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні відбудеться більше, ніж передача влади. Сьогодні є можливість оновити наші трансатлантичні стосунки, які великою мірою страждали протягом минулих чотирьох років. В ці роки світ став більш складним, менш стабільним та менш передбачуваним. Це вимагає, щоб ми, європейці, взяли власну долю у свої руки, щоб захистити наші інтереси і розвинути наші цінності… Для цього ми потребуємо сильного та надійного партнера», - наголосив Мішель.

Він зауважив, що саме з цієї причини Європейська Рада підтвердила стратегічну важливість партнерства між Євросоюзом і Сполученими Штатами. Обидві сторони поділяють спільні цінності, мають спільні інтереси, культурні та історичні зв’язки та спільну геополітичну реальність.

«Разом ми маємо бути основою заснованого на правилах міжнародного порядку, працювати заради миру, безпеки, заможності, свободи, прав людини та гендерної рівності – це ті цінності, які постають зараз перед суворими викликами у світі», - зазначив президент Європейської Ради.

Він виклав бачення п’яти пріоритетів, яких Євросоюз хотів би досягти шляхом розбудови оновленого союзу із США.

По-перше, це стосується подальшого розвитку багатосторонньої співпраці. По-друге, боротьби з COVID-19. Третя мета – вирішення проблеми кліматичних змін. Четверта – відбудова економік, розвиток справедливої торгівлі, просування цифрової трансформації. П’ята ключова ціль – поєднання сил в інтересах безпеки та миру.

«Досягти цього не буде просто. Але разом ми зможемо подолати цей виклик», - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, інавгурація новообраного президента США Джо Байдена відбудеться сьогодні, 20 січня. У зв'язку з цією подією у Вашингтоні вживаються посилені заходи безпеки. Зокрема, у столицю направлені 21 тис. солдатів Національної гвардії, багато з яких озброєні, обмежено рух транспорту.