«Ядерну валізу» Байдену передадуть і без Трампа - CNN

Джо Байден у будь-якому разі отримає 20 січня так звану «ядерну валізу», що містить набори пускових кодів для застосування атомної зброї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Зазначається, що це буде зроблено, навіть якщо в день інавгурації Байден не зустрінеться з чинним президентом Трампом.

За інформацією телеканалу, той факт, що Трамп залишить Вашингтон за кілька годин до вступу на посаду Байдена, ніяк не позначиться на передачі управління ядерною зброєю США, хоча чинний президент зобов'язаний мати валізу з кодами поруч із собою.

Як пояснив старший науковий співробітник журналу Bulletin of the Atomic Scientists Стівен Шварц, насправді існує декілька так званих «ядерних валіз». Одна з них поїде з Трампом до штату Флорида, решта залишаться у Вашингтоні.

Також зазначається, що до «ядерної валізи» додається пластикова картка (її ще називають «бісквіт»), яку президент США повинен постійно мати при собі. Вона містить код, що використовується для ідентифікації особистості голови держави.

Як повідомлялося, інавгурація новообраного президента США Джо Байдена відбудеться 20 січня.

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