Трамп вилетить із Вашингтона в день інавгурації з «ядерною валізою» – CNN

Чинний президент США Дональд Трамп має намір у день інавгурації Джо Байдена 20 січня скористатися «бортом номер один» для перельоту у Флориду, що передбачає також супроводження його офіцером з «ядерною валізою».

Про це інформує у вівторок в розгорнутій публікації телеканал CNN, передає Укрінформ.

«Зазвичай, «ядерна валіза» передається іншому військовому помічнику (нового президента США – ред.), який стоїть на трибуні або біля неї під час інавгурації, коли Байден складатиме присягу. Але цієї середи передача відбуватиметься дещо інакше, оскільки зараз Трамп від'їжджає з Вашингтона до Флориди до церемонії інавгурації Байдена», - зазначає телеканал.

За словами експертів, «ядерна валіза» подорожуватиме з Трампом до Флориди. «Тобто в різних місцях буде щонайменше два портфелі, що стане унікальною проблемою для забезпечення плавної передачі влади», - зауважується в повідомленні.

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Як пояснив ситуацію американський дослідник у питаннях ядерної зброї та енергетики Стівен Шварц, всупереч поширеній думці, в цій валізі немає ані кнопки, ані кодів, які можуть автоматично запускати ядерну зброю. Натомість там міститься обладнання, а також визначені повноваження, які президент США використовує для розпорядження щодо завдання удару. Крім того, президент повинен мати при собі пластикову картку, відому як «бісквіт», що містить буквено-цифрові коди, які використовуються для його ідентифікації.

Щойно Байден складе присягу як новий президент Сполучених Штатів, Трамп утратить всі повноваження щодо заподіяння ядерного удару, і всі коди, які містяться в його портфелі, будуть миттєво деактивовані. Військовий помічник, який супроводжуватиме Трампа з "ядерною валізою" на «борту номер один», одразу залишить його та повернеться до Вашингтона разом із портфелем.

Як повідомляв Укрінформ, чинний глава Білого дому Дональд Трамп не планує залишатися на інавгурації Джо Байдена. Замість нього на церемонії очікується присутність віцепрезидента Майка Пенса.

Фото: The White House