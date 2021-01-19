Перед інавгурацією Байдена у Вашингтоні встановили 200 тисяч прапорів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє HuffPost.
Видання опублікувало знімки, як це виглядає.
У Вашингтоні встановили 200 тис. прапорів на честь тих, хто не зможе приїхати на інавгурацію Байдена / Фото: GETTY IMAGES
Зазначається, що інавгурація Байдена, яка пройде 20 січня в умовах «руйнівної пандемії» та на тлі підвищених заходів безпеки, не буде схожа на жодну попередню церемонію в історії США.
Зазвичай на церемонію з’їжджаються сотні тисяч людей. Однак урочистості будуть значно скорочені, щоб обмежити розповсюдження вірусу. Крім того, через нещодавній штурм Капітолію церемонія пройде з безпрецедентними заходами безпеки.
Як пише The Hill, натомість Байден складе присягу перед порівняно невеликою кількістю людей. Тому 200 тис. квитків, які зазвичай продаються на інавгурацію, скоротили до 1000 - лише для членів Конгресу, експрезидентів та високопосадовців.
Дональд Трамп стане першим чинним президентом з 1869 року, що не буде присутнім на інавгурації.
За словами істориків, в сучасну політичну епоху ніколи не було інавгурації за таких екстремальних обставин. Вони вказують на інавгурацію Авраама Лінкольна під час Громадянської війни і на присягу Франкліна Рузвельта під час Великої депресії, як останні приклади інавгурації на тлі такого рівня розбіжностей і невизначеності.
Як пише видання, в день інавгурації, 20 січня, у Вашингтоні буде задіяно 21 тис. солдатів Національної гвардії, багато з яких будуть озброєні. Військові побудували навколо Капітолію "зелену зону", де звели огорожу з колючого дроту.
Також обмежено рух транспорту у Вашингтоні. Національна алея, яка зазвичай є місцем масових зібрань простих американців, що прямують до Вашингтона, щоб відзначити історичний день, буде закрита.
Велика кількість головних заходів, пов'язаних з інавгурацією, транслюватиметься онлайн або по телебаченню.