Перед інавгурацією Байдена у Вашингтоні встановили 200 тисяч прапорів

Перед інавгурацією новообраного президента США Джо Байдена у Вашингтоні на Національній алеї встановили близько 200 тисяч прапорів країни, щоб вшанувати померлих під час пандемії COVID-19 та тих, хто не зможе бути присутнім на заході.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє HuffPost.

Видання опублікувало знімки, як це виглядає.

У Вашингтоні встановили 200 тис. прапорів на честь тих, хто не зможе приїхати на інавгурацію Байдена / Фото: GETTY IMAGES

Зазначається, що інавгурація Байдена, яка пройде 20 січня в умовах «руйнівної пандемії» та на тлі підвищених заходів безпеки, не буде схожа на жодну попередню церемонію в історії США.

Зазвичай на церемонію з’їжджаються сотні тисяч людей. Однак урочистості будуть значно скорочені, щоб обмежити розповсюдження вірусу. Крім того, через нещодавній штурм Капітолію церемонія пройде з безпрецедентними заходами безпеки.

Як пише The Hill, натомість Байден складе присягу перед порівняно невеликою кількістю людей. Тому 200 тис. квитків, які зазвичай продаються на інавгурацію, скоротили до 1000 - лише для членів Конгресу, експрезидентів та високопосадовців.

Дональд Трамп стане першим чинним президентом з 1869 року, що не буде присутнім на інавгурації.

За словами істориків, в сучасну політичну епоху ніколи не було інавгурації за таких екстремальних обставин. Вони вказують на інавгурацію Авраама Лінкольна під час Громадянської війни і на присягу Франкліна Рузвельта під час Великої депресії, як останні приклади інавгурації на тлі такого рівня розбіжностей і невизначеності.

Як пише видання, в день інавгурації, 20 січня, у Вашингтоні буде задіяно 21 тис. солдатів Національної гвардії, багато з яких будуть озброєні. Військові побудували навколо Капітолію "зелену зону", де звели огорожу з колючого дроту.

Також обмежено рух транспорту у Вашингтоні. Національна алея, яка зазвичай є місцем масових зібрань простих американців, що прямують до Вашингтона, щоб відзначити історичний день, буде закрита.

Велика кількість головних заходів, пов'язаних з інавгурацією, транслюватиметься онлайн або по телебаченню.