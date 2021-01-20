США мають допомогти Україні здолати внутрішні загрози - Блінкен

Сполучені Штати мають допомогти Україні здолати не тільки зовнішню загрозу з боку Росії, а й внутрішніх ворогів - корупцію та відсутність ефективних інституцій демократичного врядування.

Про це заявив у Сенаті США кандидат на посаду державного секретаря Ентоні Блінкен, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я провів багато часу (займаючись політикою – ред.) щодо України, коли був востаннє в уряді. Я поділяю вашу відданість у спробах допомогти їй, особливо у протистоянні агресії, яку ми побачили з боку Росії – як щодо анексії Криму, так і, звісно, щодо конфлікту на Донбасі», - відповів Блінкен на запитання сенатора Кріса Мерфі.

Кандидат на посаду глави Держдепу вкотре підкреслив, що підтримуватиме надання летальної зброї Україні, яка бореться з агресією РФ.

Водночас він наголосив: «Росія – це зовнішня загроза (для України – ред.). Втім, є загроза зсередини – це корупція, це відсутність інституцій, які забезпечують ефективне керування країною. І ми маємо допомогти українцям у цьому також».

Інакше, за словами Блінкена, навіть якщо українці подолають зовнішній виклик, із внутрішніми загрозами «буде дуже складно побудувати життєздатну демократію».

Як повідомляв Укрінформ, комітет з питань міжнародних відносин Сенату США у вівторок проводить слухання щодо затвердження Ентоні Блінкена на посаді державного секретаря в адміністрації Джо Байдена.