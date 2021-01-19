Блінкен: Я підтримую надання Україні летальної зброї

Кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен підтвердив тверді намір адміністрації Байдена забезпечити надання летальної зброї Україні.

Про це він заявив під час слухань у Сенаті США у відповідь на запитання сенатора-республіканця Рона Джонсона, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Одна з речей, яку Конгрес зробив одноголосно – це те, що ми виділили $300 млн для надання Україні летальної зброї», - вказав сенатор. Він підкреслив, що уряд Обами так і не реалізував цієї ініціативи – на відміну від адміністрації Трампа.

«Чи продовжуєте ви не поділяти позицію щодо надання цієї оборонної зброї? А чи вважаєте що це рішення Конгресу й адміністрації Трампа було правильним?» - запитав Джонсон.

У відповідь Блінкен сказав: «Сенаторе, я підтримую надання летальної зброї оборонного призначення Україні».

Кандидат на посаду глави Держдепартаменту США також нагадав, що висловив свою позицію ще три роки тому в публікації The New York Times, і продовжує дотримуватися її.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок у комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США проходять слухання щодо затвердження Ентоні Блінкена на посаді державного секретаря в адміністрації Джо Байдена. Після слухань у профільному комітеті та формулювання рекомендацій Сенат кандидатури має ухвалити рішення шляхом голосування.