Штатам треба «оживити альянси» для протидії Росії та Ірану - Блінкен

Кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен назвав одним із пріоритетів своєї роботи на чолі Держдепартаменту протистояння авторитарним режимам, у тому числі Росії.

Про це Блінкен заявив у вівторок, під час слухань у комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США щодо призначення його на посаду, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Насамперед, я співпрацюватиму з вами (Конгресом – ред.), аби оживити Державний департамент, інвестуючи в його найбільший актив: кадрових дипломатів, державних службовців та працівників на місцях, які стимулюють американську дипломатію у всьому світі», - назвав один із пріоритетів своєї роботи Блінкен.

Інше головне завдання, за його словами, полягатиме в «роботі з урядом та взаємодії з партнерами по всьому світу», аби знайти ефективні відповіді на виклики сучасності.

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«Ми матимемо справу зі світом не таким, яким він був, а таким, яким він є – світом зі зростанням націоналізму, відступом демократії, поглибленням суперництва з Китаєм, Росією та іншими авторитарними державами, посиленням загроз стабільній і відкритій міжнародній системі, а також з технологічною революцією, що перекроює всі аспекти нашого життя, особливо в кіберпросторі»,- підкреслив Блінкен.

У цьому зв’язку він наголосив на важливості лідерства США у світі.

«Реальність є такою, що світ не може самоорганізуватися. Коли ми не займаємо лідерських позицій, трапляється одне з двох. Або якась країна намагається зайняти наше місце, однак не таким чином, щоби просувати наші інтереси чи цінності. Або ніхто цього не робить, і тоді ви отримуєте хаос», - переконаний кандидат на посаду глави Держдепу.

Крім того, за його словами, необхідно «оживити основні альянси», які поширюють вплив США по всьому світу.

«Разом ми маємо набагато кращі позиції для протидії загрозам з боку Росії, Ірану та Північної Кореї, а також для відстоювання демократії та прав людини», - підсумував Блінкен.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці листопада обраний президент США Джо Байден номінував Ентоні Блінкена на посаду державного секретаря в новій адміністрації. Раніше він був заступником держсекретаря США та найближчим радником Байдена з питань зовнішньої політики під час виборчої кампанії. Блінкен послідовно критикував агресію Росії та виступав за надання Україні летального озброєння.