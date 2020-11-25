Кандидат у Держсекретарі США розповів про діда, який емігрував з Києва

Кандидат на посаду Державного секретаря США в адміністрації Джо Байдена – Ентоні Блінкен – розповів про вітчима, котрий пережив Голокост, та діда, який емігрував з Києва.

Як передає Укрінформ, про це він сказав під час заходу, на якому команда Байдена оголосила кандидатів на посади топчиновників у сфері нацбезпеки.

Свій виступ Блінкен почав з подяки тим, хто допоміг йому досягти успіху, зокрема своїй родині.

Блінкен згадав свого діда Моріса Блінкена, який, за його словами, «втік від погромів у Росії і побудував нове життя в Америці».

Як пише The New York Times, дід Блінкена народився у Києві та емігрував у США, де у 1921 році закінчив Нью-Йоркський університет. Він працював адвокатом у Нью-Йорку, а пізніше заснував Американський інститут Палестини.

Далі Ентоні Блінкен розповів про свого батька - Дональда Блінкена, який під час Другої світової війни служив у ВПС США, а потім став послом США. «Він мій приклад для наслідування і мій герой», - сказав про батька Блінкен.

Також політик розповів історію свого вітчима - Сема Пісара, який пережив Голокост. Пісар народився у Польщі в родині євреїв. Він був єдиним з 900 дітей, які навчалися в його школі, що пережив Голокост після чотирьох років у концтаборах.

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Вітчим Блінкена також зумів уникнути нацистського Маршу смерті, сховавшись у баварському лісі. Після проведених там двох днів Пісар почув гуркіт танка: "Замість страшної свастики він побачив п'ятикутну білу зірку. Він біг до зірки. Люк танка відкрився, і на нього подивився великий темношкірий солдат. Вітчим впав на коліна і сказав єдині три слова англійською, які він знав: "Боже, бережи Америку". Солдат підняв його в танк, в Америку, на свободу. Ось, хто ми такі. Ось що Америка пропонує світу", - сказав Блінкен.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок Управління служб загального призначення Білого дому розпочало формальний процес, передбачений протоколами щодо передачі влади новій адміністрації США. Після цього Джо Байден назвав кандидатів на ключові посади у своїй адміністрації.

Зокрема Держсекретарем США має стати Ентоні Блінкен.

Видання The Washington Post називає його одним з найближчих і найдавніших радників Джо Байдена. Протягом 2002-2008 років Блінкен керував апаратом сенатського комітету з міжнародних справ, який очолював Байден. Коли того обрали віцепрезидентом, Блінкен перейшов на посаду його радника. Особливо багато займався при цьому Іраком.

У 2015-2017 роках Блінкен працював заступником Гілларі Клінтон, займаючись Близьким Сходом і боротьбою з «Ісламською державою».

Блінкен також є критиком агресивної поведінки РФ на міжнародній арені і прихильником активної зовнішньої політики США.

Фото: Bryan Bedder/Getty Images for Concordia Summit